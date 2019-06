Uomini e Donne | Luca Daffrè | ' Angela Nasti ha scelto di testa | si è lasciata influenzare'

Blastingnews

(Di giovedì 6 giugno 2019) Ad una settimana dalla scelta di, il magazine della trasmissione ha raccolto lo sfogo del corteggiatore che è stato rifiutato:. Il ragazzo ha commentato con parole molto dure la decisione della napoletana di fidanzarsi con Alessio Campoli: secondo lui, infatti, l'ex tronista non avrebbe ascoltato il cuore, ma sarebbe stata influenzata da pareri esterni.accusa: 'Ha bisogno di approvazioni' Il fatto chenon l'abbia, ha portatoa farsi delle domande sul perché non ci sia stato il lieto fine che in tanti davano per certo. Sulle pagine dell'ultimo numero del magazine della trasmissione, l'ex corteggiare ha commentato con parole molto forti la decisione finale della napoletana. "Immaginavo che avrebbe fatto una scelta di, ma non le attribuisco colpe. Sono deluso perché non la vedo ...

luigidimaio : Oggi celebriamo le nostre donne e i nostri uomini in uniforme. A loro il nostro grazie e il nostro applauso. Buona… - GiuseppeConteIT : Oggi ricorre il 205esimo Annuale di fondazione dell’Arma dei @_Carabinieri_. Auguri a tutte le donne e agli uomini… - matteosalvinimi : In diretta da Ascoli Piceno per la celebrazione dei 205 anni dalla fondazione dei Carabinieri. Onore alle donne e… -