Street style | Swatch lancia una limited edition con BAPE

Kylie Jenner : ecco la pagella dei suoi look Street style : Kylie Jenner, classe 1997, ha in mano un impero fondato sul make up ed è bravissima a valorizzare il suo viso utilizzando il trucco. Non è da tutti infatti potersi permettere una chioma white e portarla con disinvoltura! Quanto al suo fisico, ha una corporatura a clessidra, molto mediterranea, con punto vita stretto e seno e fianchi morbidi. Sarà sempre in grado di valorizzarsi al massimo? Vediamolo in questo post. Kylie Jenner, ecco la pagella ...

Giacca e shorts abbinati : ecco l’ultimo trend Street style : Se date un’occhiata ai vari social network, Pinterest in particolare, non avrete potuto fare a meno di notare un trend per la primavera estate che promette di andare alla grandissima: la Giacca abbinata agli shorts, preferibilmente in tessuti naturali come il lino e in fantasia a righe o gessata. Vediamo un po’ come indossare questo abbinamento con stile. Giacca e shorts abbinati: il top L’ideale è riprendere uno dei colori ...

Jennifer Lawrence : la pagella dei suoi look Street style : A me Jennifer Lawrence piace molto. A quel non so che di scanzonato, molto poco da diva irraggiungibile e molto da ragazza alla mano, un po’ come l’amica che ti aspetta fuori da scuola per andare insieme al cinema e poi a mangiare una pizza chiacchierando del più e del meno. Quanto alla sua fisionomia, Jennifer ha un fisico a clessidra e gambe lunghe: vediamo se è sempre capace di farlo risaltare al massimo. I look di Jennifer ...

Se ami lo Street style devi avere una overshirt : Puoi indossarla, a tuo piacimento o a seconda del clima, come una camicia o come una giacca. La overshirt, dai vari pesi, stili e materiali, è senza dubbio un capo molto amato soprattutto dai più giovani e da chi ricerca uno stile rilassato casual. Ora poi che lo street style è la tendenza del momento e vestirsi a strati è ritenuto molto cool, è un capo che non può mancare nel proprio guardaroba. Da portare con ...