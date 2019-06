Sala a Salvini | “Dice di avere 60 milioni di figli? Io non lo voglio nemmeno come zio”

Sala - la battuta su Salvini : “Italiani suoi figli? Non lo voglio neanche come zio” : Questa volta Giuseppe Sala lo ha provocato con una battuta. Ospite di un evento della Fondazione Tim, il sindaco di Milano ha ascoltato chi gli riferiva una frase di Matteo Salvini che in un comizio a Foligno ha detto di considerare suoi figli i 60 milioni di italiani e poi ha replicato: “No, non lo voglio nemmeno come zio“. Non è la prima volta che il primo cittadino attacca il ministro dell’Interno leghista, da lui definito ...

Salvini : «Ho 60 milioni di figli : devo dare loro da mangiare» Sala : «Non lo vorrei come zio» La frase del ministro : video : Il ministro dell’Interno ha reagito ai richiami Ue sul rispetto dei vincoli, sostenendo di avere «60 milioni di figli: se gli italiani hanno fame devo dargli da mangiare»

Salvini e i «60 milioni di figli» da sfamare : polemica in Rete. Sala : neanche come zio Video : Il ministro dell’Interno ha reagito ai richiami Ue sul rispetto dei vincoli, sostenendo di avere «60 milioni di figli: se gli italiani hanno fame devo dargli da mangiare»

Salvini e i «60 milioni figli» da sfamare : polemica in Rete. Sala : neanche come zio Video : Il ministro dell’Interno ha reagito ai richiami Ue sul rispetto dei vincoli, sostenendo di avere «60 milioni di figli: se gli italiani hanno fame devo dargli da mangiare»

Europee 2019 - Sala : “Il Pd non basta - serviranno nuove forze. Unico vero vinicitore è Salvini” : “Zingaretti ha fatto tutto il possibile, non ho nessun dubbio sul suo lavoro, ma il Pd non basta: serviranno nuove forze. L’Unico vero vincitore è Salvini“. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, commentando i riusultati delle elezioni Europee Elezioni Europee 2019 | Di F. Q. Europee 2019, Salvini: “Ho sentito Conte, lealtà del Carroccio non è in ...

Milano - in corso l'evento sovranista di Salvini. Sala : "Non si prenderanno la città" : Nel giorno della grande manifestazione di Matteo Salvini a Milano insieme ad 11 capi-partito dell'ultradestra europea, a cominciare dalla francese Marine Le Pen, il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala si è detto "tra il preoccupato e l'attento" per l'arrivo delle 100mila persone auspicate dal leader della Lega.Sala non vede di buon occhio che la sua città sia stata scelta per il ritrovo dei sovranisti che segna la conclusione della ...

Milano - oggi l'evento sovranista di Salvini<br>Sala : "Non si prenderanno la città" : Nel giorno della grande manifestazione di Matteo Salvini a Milano insieme ad 11 capi-partito dell'ultradestra europea, a cominciare dalla francese Marine Le Pen, il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala si è detto "tra il preoccupato e l'attento" per l'arrivo delle 100mila persone auspicate dal leader della Lega.Sala non vede di buon occhio che la sua città sia stata scelta per il ritrovo dei sovranisti che segna la conclusione della ...

Conti pubblici - Di Maio a Salvini : “Voglio aumento dei Salari non dello spread. La Lega dia risposte” : “Ogni giorno leggo esponenti della Lega che dichiarano che cadrà il governo. Per me questo governo deve andare avanti, dobbiamo Continuare per cambiare. So che ci sono tante fibrillazioni per lo spread e le dichiarazioni del leader della Lega sul 3%: io voglio far aumentare il salario degli italiani non lo spread, e su questo aspetto risposte dalla Lega”. Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio parlando con la stampa ad Ascoli ...

Di Maio teme ritorsioni ma fa un'offerta a Salvini : pronti allo scambio flat tax-Salario minimo : «Ora basta discussioni, basta litigi, non rispondiamo a eventuali provocazioni: dobbiamo tornare a lavorare insieme»: al termine del Consiglio dei ministri incentrato sul caso Siri Luigi Di Maio ...

Di Maio : Salvini porta in Cdm Flat Tax? Io porto Salario minimo : Roma, 7 mag., LaPresse, - "Salvini domani vuole portare in Cdm la Flat Tax: io se trova le risorse sono contentissimo. Allora domani porto il salario minimo orario e aiutiamo gli italiani su due ...

Sala : «Non ho le palle? Io le dimostro coi fatti e Salvini con i mitra» : Non va leggero con Lega-M5S nemmeno De Bortoli: 'Appunti per una riscossa civica? Nel sottotitolo non c'è nessuna connotazione politica ma solo la totale opposizione all'attuale governo. E siamo all'...

Compensi in Rai - Fazio risponde a Salvini : 'Tagliare il Salario? Parli invece di Napoli' : La reazione della politica 'Tagliare i superstipendi in Rai è una battaglia che portiamo avanti praticamente da sempre, Fazio sicuramente ma anche Bruno Vespa ', sottolinea invece G ianluigi Paragone ...

La Mare Ionio salpa da MarSala e riprende ad operare in zona Sar - mentre la Ong Mediterranea denuncia Salvini : ... «La nave dei centri sociali vuole denunciarmi, altra medaglia!» Autore Roberto Castrogiovanni Categoria Cronaca

Pil - Salvini : avanti con la flat tax. Di Maio : ora aumentiamo i Salari. Tria : possibile crescita oltre +0 - 2% : «I dati positivi sul pil, sul lavoro e sulla ripresa economica impongono al governo una doverosa e sostanziale riduzione delle tasse. È obbligatorio realizzare al più presto la...