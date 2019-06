Per il vil denaro

Aerei - velivolo civile Perde il contatto radio : intercettato da un caccia dell’Aeronautica : Un caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo, si è alzato rapidamente in volo nel primo pomeriggio di oggi dalla base aerea di Istrana (TV), sede del 51° Stormo, per intercettare un velivolo civile privato DA42 decollato da Roma Urbe e diretto a Baden – Baden (Germania), che durante il sorvolo dello spazio aereo nazionale aveva perso il contatto radio con gli ...

BlueStacks Permetterà agli sviluppatori di pubblicare i loro giochi mobile su Steam : BlueStacks è l'emulatore che permette di eseguire giochi e app Android su PC. Il team dietro l'emulatore ha fornito molte funzionalità con il suo ultimo aggiornamento, ma la sua ultima iniziativa promette di portare un sacco di giochi su Steam, riporta Androidauthority.com.La società ha annunciato BlueStacks Inside, ovvero un "one-click SDK" per gli sviluppatori che vogliono pubblicare rapidamente i propri giochi mobile su vetrine PC (ad esempio ...

Tredici Pietro : "Vivo in villa con mio padre Morandi - ma evito i 'figli di papà'. Non chiedo regali - Per star in pace con me stesso" : “Se è difficile essere figli d’arte? Vedo più vantaggi che problemi, non sono una vittima. Certo, la continua presenza del padre nella tua vita, emotivamente, è un peso. Io sono un tipo di città, lui di campagna. Poi lui è iperattivo ed è molto più social di me. Chi mi chiede di duettare con lui non ha capito niente”. Non chiedete a Pietro Morandi di rinnegare il padre Gianni, ma ...

Chimica : Federchimica - fattore chiave Per sviluppo sostenibile territorio (2) : (AdnKronos) - La conferenza, promossa da FederChimica in collaborazione con Confindustria Venezia - Rovigo, è stata l’occasione per parlare di sostenibilità e sviluppo del territorio; la Chimica a Venezia conferma la sua volontà di guardare avanti in maniera responsabile perseguendo lo sviluppo sost

Chimica : Federchimica - fattore chiave Per sviluppo sostenibile territorio : Venezia, 5 giu. (AdnKronos) - Imprese chimiche responsabili sul territorio, in grado di garantire la crescita economica nel rispetto delle persone e dell’ambiente: la Conferenza nazionale Responsible Care - Set ha evidenziato ancora una volta il ruolo fondamentale del settore a favore dello sviluppo

Chimica - Federchimica : fattore chiave Per lo sviluppo sostenibile del territorio : Imprese chimiche responsabili sul territorio, in grado di garantire la crescita economica nel rispetto delle persone e dell’ambiente: la Conferenza nazionale Responsible Care – Set ha evidenziato ancora una volta il ruolo fondamentale del settore a favore dello sviluppo sostenibile, anche a livello locale. Responsible Care è il Programma volontario per la tutela di salute sicurezza e ambiente, coordinato in Italia da FederChimica la ...

Silvio Berlusconi costretto a ipotecare la villa in Sardegna : l'immobiliare Idra ha Perso 5 - 8 milioni : Silvio Berlusconi è costretto a ipotecare la sua villa in Sardegna per mantenere le altre case. I bilanci 2018 delle immobiliari Berlusconiane depositati alle Camere di commercio non promettono bene. In particolare, a chiudere in rosso è l'immobiliare Idra, l'agenzia che vanta le ville più note del

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile : solo 10 anni Per raggiungerli - meno di 2 giovani su 10 li conoscono : Poco più di 10 anni ci separano dal 2030, data fissata dall’ONU per raggiungere i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che ci aiuteranno a promuovere il benessere umano e a proteggere l’ambiente. Ma le giovani generazioni quanto sono consapevoli dell’urgenza di dar vita a un cambiamento reale per raggiungere questi Obiettivi? Poco, molto poco. solo il 17% degli under 27 sa cosa siano gli SDGs e per 6 su 10 a raggiungerli ci dovranno pensare le ...

Esplosione Bologna - medaglia d’oro al valore civile Per il carabiniereeroe di Borgo Panigale : Il maggiore dei carabinieri Elio Norino e i suoi dieci uomini della vicina caserma bolognese ricevuti oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Premiati per "eccezionale coraggio, esemplare altruismo e cosciente sprezzo del pericolo". A febbraio il capitano di origine campana è stato protagonista di un altro intervento al limite dopo l'esondazione del fiume Reno.

Esplode villa a Roma Per una fuga di gas - muore un anziano : Tragedia questo pomeriggio alle 17 in una villetta di due piani in via Ciro Tribalza 85, in zona Massimina, a Roma. Un 82enne è morto nell'esplosione della sua abitazione al seminterrato provocata, probabilmente, da una fuoriuscita di gas da una bombola. All'interno dello stabile sono state trovate quattro bombole di gpl. "L'abitazione interessata dall'esplosione non era servita da gas di rete e gli impianti di competenza della ...

Roma - con l'auto giù Per la scalinata di Villa Borghese : al volante un manager del Nord : «Vado di fretta, la strada è bloccata da una macchina». Questa la spiegazione che ha lasciato tutti a bocca aperta, tra l'incredulità e la rabbia. E così, un...

Trasferimento minori - nessuna sanzione Per Valencia e Villareal : Valencia Villareal Trasferimento minori – Buone notizie per Valencia e Villarreal. La Fifa ha ufficialmente informato i due club spagnoli che non saranno sanzionati a seguito del fascicolo aperto nel 2015 in relazione al tesseramento di calciatori minorenni. Le due società hanno ricevuto la notizia attraverso il Global Transfers & Compliance Department del TMS (Transfer […] L'articolo Trasferimento minori, nessuna sanzione per ...

Giro d’Italia – L’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani attacca : “Daspo Per i tifosi più incivili” : Il presidente dell’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani ha chiesto misure più drastiche per i tifosi che rovinano lo spettacolo Quanto accaduto nel corso dell’ultimo Giro d’Italia non deve più accadere, per questo motivo l’Accpi (Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani) ha chiesto il Daspo per i tifosi più esagitati e incivili. Massimo Paolone/LaPresse E’ quanto si evince ...

Fable 4 potrebbe avere visuali in prima e terza Persona - includere meccaniche multiplayer e sarebbe stato sviluppato con Unreal Engine : È la stagione dell'E3, e questo significa che le fughe di notizie sono all'ordine del giorno. Alcune di queste sono legittime, ma altre non troppo. Le ultime indiscrezioni riguardano il vociferato Fable 4 e i rumor presentano dettagli su ciò che il nuovo gioco, presumibilmente in fase di sviluppo presso Playground Games, potrebbe offrire ai fan, riporta Gamerant.Le notizie di questo tipo devono essere sempre prese con estrema cautela, tuttavia, ...