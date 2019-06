La nave Msc Opera non partirà per la prossima crociera

Incidente nave Msc "Opera" a Venezia - indagati il pilota e il comandante della Msc : La procura ha sequestrato la scatola nera della nave. La compagnia: "Risarciremo tutti i passeggeri"

Indagati pilota e comandante nave Msc : 21.50 Notificati gli avvisi di garanzia al "comandante della Msc Opera e al Dpa (Designated Person Ashore)".Lo conferma la 'Msc Cruises'. Iscritti dunque nel Registro degli Indagati della Procura della Repubblica di Venezia come "atto dovuto per poter procedere all'espletamento della consulenza tecnica". La compagnia rende noto che "la Procura ha iscritto nello stesso Registro altri soggetti estranei a MSC coinvolti a vario titolo nella ...

Riunione al Ministero sull'incidente alla nave Msc a Venezia. La Procura indaga : La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo a carico di ignoti sull’incidente navale nel canale della Giudecca, e valuta se procedere per il reato 1231 del codice di navigazione, inosservanza delle norme sulla sicurezza. Lo ha detto il Procuratore Bruno Cherchi.Nei prossimi giorni verrà disposta la consulenza tecnica, e se vi saranno atti irripetibili, com’è probabile, vi saranno iscrizioni di indagati. Sono finiti ...

Venezia - una nave da crociera Msc urta un battello nel canale della Giudecca : 5 feriti non gravi : Al vaglio le cause dell'incidente: dal blackout alla rottura di un cavo del traino della nave. Nell'impatto alcune persone sono finite in acqua. La protesta sulla banchina degli attivisti "No Grandi Navi". Toninelli: "Mai più queste imbarcazioni nella laguna"

