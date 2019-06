Ex Ilva | a Taranto mortalità in eccesso | nello studio Sentieri aumento per malattie

Ex Ilva - ArcelorMittal annuncia cassa integrazione per 1400 lavoratori a Taranto : La nuova proprietà del polo siderurgico, ArcelorMittal, ha annunciato di aver deciso di chiedere la cassa integrazione per 1.400 dipendenti dello stabilimento di Taranto a causa di un crisi di mercato. I sindacati insorgono: "Non si era mai verificato prima che a pochi mesi dall’acquisizione un’azienda facesse ricorso alla cassa integrazione"

Ex Ilva - Bonelli (Verdi) : “600 bambini nati con malformazioni a Taranto - ma governo rinvia presentazione dello studio” : “Il governo nazionale ha deciso di non presentare nel mese di maggio scorso l’indagine epidemiologica” su Taranto “rinviandola al mese di luglio ovvero dopo le elezioni europee”. Perché? Secondo il coordinatore dei Verdi, Angelo Bonelli, perché all’interno dello studio, con dati aggiornati al 2018, ce n’è uno importante, emerso negli scorsi giorni: “La notizia che non fa notizia: 600 bambini nati con ...

Ex Ilva - il ministro dell’Ambiente dispone il riesame dell’Autorizzazione ambientale : accolta la richiesta del sindaco di Taranto : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha disposto il riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale dell’ex Ilva di Taranto per “introdurre eventuali condizioni aggiuntive motivate da ragioni sanitarie”. Nel corso dell’audizione in commissione Ambiente alla Camera sullo stabilimento siderurgico oggi gestito da Arcelor Mittal, l’ex generale dei carabinieri ha spiegato che il 27 maggio scorso è stato firmato il decreto che accoglie la richiesta ...

Ex Ilva - ministro Costa apre riesame dell'impatto ambientale su Taranto : "Un dovere verso la città" : L'apertura del riesame dell'Aia era stata chiesta dal sindaco di Taranto in "un'istanza del 21 maggio" per ragioni sanitarie sulla base degli "esiti del rapporto di valutazione del danno sanitario elaborati da Arpa Puglia e Asl

Elezioni Europee 2019 - a Taranto il M5s resta primo partito (27 - 8%) : nella città dell’ex Ilva perde consensi ma non crolla : Il Movimento 5 stelle resta il primo partito a Taranto. nella città dell’ex Ilva, il “tradimento” del Governo sulla chiusura delle fonti inquinanti genera una perdita di consenso rispetto alle Elezioni politiche del 2018, ma non il crollo che in tanti immaginavano. Alle Europee nel capoluogo ionico il M5s raccoglie 17845 voti che valgono il 27,77%. Il confronto rispetto a cinque anni fa è positivo: solo tre preferenze in meno. Diverso, invece, è ...

Ex Ilva - a Taranto crolla carroponte : nessun operaio ferito. I sindacati : "Sfiorata la strage" : L'enorme struttura si è schiantata al suolo, dopo che una delle funi di sostegno ha ceduto. Lo denuncia la Flmu Cub: "Testimonia la mancata manutenzione ordinaria e straordinaria più volte da noi denunciata"

Taranto - oltre 2mila persone in strada contro l'ex Ilva : "Il tempo è scaduto" : oltre 2mila persone sono scese in strada oggi a Taranto per una manifestazione nazionale contro l'ex Ilva, ora Arcelor Mittal, e gli enormi danni che lo stabilimento ha provocato negli ultimi decenni non soltanto ai cittadini che risiedono nell'area, ma all'ambiente più in generale.Al fianco dei cittadini, partiti alle 14 di oggi da piazza Gesu Divino Lavoratore e diretti proprio davanti ai cancelli dell'acciaieria, in questa manifestazione ...

Taranto - tensione davanti ai cancelli dell’ex Ilva. Lanci di fumogeni e bottiglie contro la polizia : Era iniziato come un corteo rumoroso, ma pacifico: bambini, famiglie, studenti, associazioni provenienti da Taranto e da altre parti d’Italia insieme a scandire che il futuro per Taranto e per altre regioni dello stivale deve cambiare. In qualche migliaio si sono ritrovati in piazza Gesù Divin Lavoratore, nel cuore del quartiere Tamburi, e hanno sfilato percorrendo lo stradone che conduce all’ingresso dell’ex Ilva. Per circa un chilometro il ...

Ilva Taranto - sassi e bottiglie contro i poliziotti : «La maledetta politica - ha aggiunto - la mantiene accesa a dispetto delle leggi dello stato italiano». Un dimostrante ha precisato che «oggi non è neanche l'inizio di quello che vogliamo fare: solo ...