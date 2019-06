Colin Farrell | Sono alcolizzato Ho ripetuto un ciak 56 volte perché ubriaco Tom

Angelina Jolie e Colin Farrell stanno insieme? : Angelina Jolie e Colin Farrell sono al centro del gossip per una presunta love story… Secondo il sito “Perez Hilton” Angelina Jolie e Colin Farrell avrebbero una storia d’amore da circa 2 mesi… La notizia della presunta relazione sentimentale tra i due attori ha fatto in breve tempo il giro del mondo ed è stata ... Leggi tutto Angelina Jolie e Colin Farrell stanno insieme? L'articolo Angelina Jolie e Colin Farrell stanno ...

