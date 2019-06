L'oroscopo del giorno 7 giugno - da Bilancia a Pesci : Scorpione e Acquario 'cinque stelle' : L'oroscopo del giorno venerdì 7 giugno 2019 mette in evidenza il buon momento per tre segni. Come da titolo, il prossimo venerdì ad avere l'agognato supporto delle stelle, per quanto concerne la quotidianità in generale, saranno solamente tre simboli astrali. Vediamo allora come si comporteranno i settori della vita dedicati all'amore e lavoro, in questa sede messi in relazione con Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. ...

Oroscopo 21 giugno : Pesci concentrato - Bilancia briosa : Durante la giornata di venerdì 21 giugno la Luna influenzerà positivamente i nativi nel segno dei Pesci, sia sul fronte lavorativo che in quello dello studio. Gli affetti saranno il punto centrale dei nativi del Leone, mentre ci sarà maggiore chiarezza sulle amicizie per l'Ariete e il Sagittario. Marte offrirà ancora al Cancro lo spirito giusto per far fronte alla fatica lavorativa, senza vacillamenti. Di seguito le previsioni astrologiche della ...

Oroscopo 19 giugno : shopping per Bilancia - Ariete in rialzo : Nella giornata di mercoledì 19 giugno, i Pesci e l'Ariete saranno molto più energici e spigliati rispetto a quanto hanno dimostrato precedentemente. I segni che risulteranno essere più tranquilli invece saranno i Gemelli e il Cancro: mercoledì, grazie all'influenza di Venere, saranno alle prese con i sentimenti che subiranno il raggiungimento di un equilibrio stabile. La Luna sarà di enorme aiuto ai Pesci per interessarsi a qualcuno, ma saranno ...

L'oroscopo del 5 giugno : riflessioni per Bilancia e Capricorno : Nuovo appuntamento giornaliero con l’Oroscopo che è pronto a svelare cosa avrà in serbo la giornata di mercoledì 5 giugno per tutti i dodici segni zodiacali. Le previsioni astrologiche su amore, economia e lavoro spingono ciascuno dei dodici simboli dello Zodiaco a dare il meglio di sé....Continua a leggere

L'oroscopo di domani 5 giugno : Vergine testarda - Bilancia curiosa : L'oroscopo di mercoledì invita ciascun simbolo zodiacale a tenere a bada un atteggiamento altalenante innescato da incroci planetari negativi. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. Astri e oroscopo di mercoledì dall'Ariete alla Vergine Ariete: sentite molto forte il desiderio di affermare la vostra ambizione in ambito lavorativo, ma la vostra forza viene meno e alcuni nemici cercano di ostacolarvi, tramando nell'ombra. Gli amori ...

Oroscopo 17 giugno : impegni per Bilancia - Leone competitivo : La giornata di lunedì 17 giugno sarà colma di lavoro per moltissimi segni dello zodiaco, come al solito. Ma per alcuni segni spesso giudicati freddi e scostanti come il Capricorno e la Vergine ci sarà modo di smentire questa “diceria” con moltissimo tempo a disposizione che passeranno in famiglia. Piccole sorprese non mancheranno per i Pesci. Batterie scariche per Ariete e Gemelli. A seguire, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì ...

Oroscopo settimana dal 10 al 16 giugno : Cancro felice - Bilancia soddisfatta : La settimana da lunedì 10 a domenica 16 giugno sarà leggermente stressante per la Vergine, mentre lo Scorpione avrà molta fortuna in amore. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i dodici segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: novità molto importanti stanno per arrivare per i nati sotto il segno zodiacale. In ambito professionale potreste finalmente raccogliere i frutti del vostro lavoro. Con il partner ottima sintonia. Toro: per i ...

Oroscopo del giorno 5 giugno da Bilancia a Pesci : mercoledì gongola l'Acquario - segno top : L'Oroscopo del giorno mercoledì 5 giugno 2019 è pronto per una nuova analisi astrologica quotidiana. Ad essere messi sotto la lente i settori della vita che più tengono ognuno di noi in apprensione: l'amore e il lavoro. Allora, siete o no curiosi di conoscere in anteprima assoluta quali sono i segni migliori e peggiori del prossimo mercoledì? Attori principali delle analisi astrali odierne, come da copione ormai collaudato, Bilancia, Scorpione, ...

L'oroscopo di domani 3 giugno : Bilancia allegra - Acquario intelligente : Le previsioni astrali di lunedì dettano legge sui sentimenti e le opportunità lavorative, spetta a ciascun segno zodiacale cogliere al volo questi influssi favorevoli, descritti di seguito nelL'oroscopo segno per segno. L'oroscopo di lunedì dall'Ariete alla Vergine Ariete: gli astri vi chiedono maggiore pazienza nel lavoro, evitando risposte avventate che non giocano a vostro vantaggio. L'amore per voi amici dell'Ariete in questo periodo è ...

Oroscopo dal 3 al 9 giugno : Toro libero - Bilancia serena : L’Oroscopo del periodo compreso tra lunedì 3 e domenica 9 giugno è pronto a svelare cosa avrà in serbo la settimana per i dodici segni zodiacali. Per scoprire se il vostro segno zodiacale sarà baciato o meno dalla fortuna, non resta che dare un’occhiata alle seguenti previsioni astrologiche su amore e lavoro. L'Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine Ariete – Periodo particolare per molti di voi. Avrete delle importanti occasioni in amore, ...

L'oroscopo del giorno 4 giugno - da Bilancia a Pesci : martedì positivo per Scorpione : L'oroscopo del giorno martedì 4 giugno 2019 toglie il velo con piacere al secondo giorno dell'attuale settimana. L'Astrologia è pronta a regalare non una, bensì due splendide notizie molto interessanti a livello astrologico. Ansiosi di sapere di cosa possa trattarsi? Bene, curiosità più che legittima quindi subito da esaudire: imminente il transito di Luna e Mercurio in Cancro questo martedì 4 giugno. Lecito pertanto aspettarsi molteplici novità ...

Oroscopo del mese di giugno per tutti i segni : buona carica per Gemelli e Bilancia : Il sesto mese dell'anno ha ormai avuto inizio. Cosa hanno in serbo le stelle per tutti i segni dello Zodiaco per quel che riguarda il periodo compreso tra il primo ed il 30 giugno 2019? Di seguito l'Oroscopo e le stelle con lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci. Le previsioni astrali da Ariete a Vergine Ariete: in questo periodo è importante che abbiate molta pazienza, è possibile infatti che qualcuno vi faccia saltare i nervi. In campo ...