5 cose da sapere sulla serie tv vampiresca Nos4a2

wired

(Di giovedì 6 giugno 2019) Se la passa bene il genere horror ultimamente, specialmente sul piccolo schermo: da The Haunting of Hill House a The Terror e Purge passando per gli inediti Into the Dark e Light as a Feather e gli imminenti Twilight Zone e Vampire Chronicles, la serialità pullula di trame paurose. Non ultima,, da venerdì 7 giugno su Amazon Prime Video (già casa della saga dell’orrore antologica Lore). Lo show, composto di dieci episodi, è una produzione originale del canale via cavo americano Amc (quello di The Walking Dead) e negli Stati Uniti ha debuttato il 2 giugno, per poi andare avanti buona parte dell’estate. Come molte storie di paura, ancheè la trasposizione di un romanzo, in questo caso quello omonimo dell’autore Joe Hill. A seguire, altredasu questo nuovo tuffo nel terrore. 1. La storia e l’adattamento https://www.youtube.com/watch?v=vz8QYF87ogk Come accennato, ...

ricpuglisi : Com'è che parli di economia senza neanche sapere che cosa sia il PIL? Mistero! - AnnaAscani : Il presidente del consiglio #Conte fa sapere che deve dirci “cose importanti” sul suo governo. Evidentemente anche… - lostinod : RT @xkjaerlighet: raga ma se proprio volete sapere cose sconvolgenti che succedono alle scuole del sud: lo sapete che in molte scuola c’è a… -