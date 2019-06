Ue | Farage non aderirà a gruppo con Lega

Nigel Farage - Parlamento Ue gli chiede spiegazioni entro 24 ore su finanziamenti non dichiarati. Lui : “Tribunale illegale” : Nigel Farage ha 24 ore di tempo per fornire spiegazioni al Parlamento europeo riguardo ai doni non dichiarati ricevuti dal magnate britannico Arron Banks, scrive il Guardian. L’inchiesta della plenaria di Bruxelles sulla trasparenza nei finanziamenti al leader del Brexit Party era iniziata a fine maggio, in seguito ad alcune rivelazioni dei media sui regali ricevuti dal Brexiteer da parte del controverso miliardario che ha finanziato la ...

