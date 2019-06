U&D | Angela e Alessio si ' separano' dopo il sì | lei farà un viaggio con i genitori

Blastingnews

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Sono passati pochi giorni da quando sono andate in onda le scelte finali dei tronisti di Uomini e donne su Canale 5 e in molti si chiedono come stiano procedendo le nuove storie d'amore che sono nate in trasmissione. Occhi puntati soprattutto sulla coppia composta da, tra le più amate e al tempo stesso tra le più seguite sui social.aver coronato il loro sogno d'amore,hanno trascorso un po' di tempo assieme lontani dai riflettori (ma non dai follower di Instagram) anche se in queste ore la Nasti ha annunciato che sta per arrivare una prima separazione per loro due.la scelta: leiuncon la famiglia ma senza fidanzato Nel dettaglio, infatti, le ultimissime di gossip su Uomini e donne rivelano cheNasti sulla sua pagina ufficiale Instagram ha pubblicato una serie di stories, dove ha annunciato che ben presto ...

Linkiesta : Aveva promesso 600 mila rimpatri durante la campagna elettorale. Dopo 10 mesi di Governo ne ha fatti poco più di 6… - Linkiesta : Sapete perché siamo l'unico Paese in cui la parola spread è in grado di far cadere i governi? Perché abbiamo 2.358,… - Wale : Propaganda . I’m tellin u -