Rai | Michele Santoro avvistato più volte con Stefano Coletta | scoop di Dagospia | presto a

Casting per una fiction Rai con Michele Riondino e per GiZa Eventi : Sono attualmente aperti i Casting per una fiction per la Rai e con nel cast il noto attore Michele Riondino. Sono inoltre in corso le selezioni di modelle e hostess per l'agenzia GiZa Eventi per alcune interessanti iniziative. Un'importante fiction Per la realizzazione della fiction Rai dal titolo La Guerra è finita, diretta da Michele Soavi e con Michele Riondino tra gli interpreti principali, sono tuttora in corso i Casting. Le riprese sono ...

Michele Soavi firma La Guerra è finita - la nuova fiction Rai con Michele Riondino : come partecipare ai casting : La stagione televisiva sta per chiudersi lasciando il pubblico impelagato in repliche e vecchie serie tv ma in tutta Italia si lavora assiduamente sul set per mettere insieme le novità a cominciare da La Guerra è finita. Questo è il titolo di una delle nuove fiction di Rai1 che porterà la firma di Michele Soavi. Reduce del successo di Mentre ero via, il regista è già a lavoro dietro la macchina da prese per la nuova fiction di Rai1 "La Guerra ...

Duisburg - Linea di sangue - Rai 1/ Daniele Liotti è Michele Battaglia - 22 maggio - : Duisburg Linea di sangue video streaming in onda oggi, 22 maggio 2019, su Rai 1 dalle 21.25. Nel cast Daniele Liotti, Brenno Placido e Anna Ferzetti.

Agrigento. Falciato dalla benna della ruspa : Michele - opeRaio - muore mentre lavora : Il dramma è avvenuto in campagna, in una contrada del territorio di Palma di Montechiaro che si raggiunge con qualche difficoltà. Per meglio chiarire i dettagli della vicenda stanno già lavorando Polizia e Carabinieri. L’area del cantiere è stata sequestrata.Continua a leggere

Michele Anzaldi : "Imbarazzante lettera della Rai sul conflitto d'interessi del presidente Foa" : “La Rai ha inviato alla commissione di Vigilanza una lettera imbarazzante con informazioni sballate e fuorvianti, pur di difendere l’indifendibile conflitto di interessi di Foa. Perché l’amministratore delegato Salini si è prestato a questa indegna sceneggiata? Chi lo consiglia così malamente? Il doppio incarico di Foa con la presidenza di Rai Com è contro la legge. La lettera della Rai cita alcuni ...