Pratiful | l’albero genealogico immaginario della famiglia Coppi C’è anche Roberta

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Milly CarlucciMilly Carlucci è entrata nella vita di Mark Caltagirone e dintorni. Ma lei non lo sa(peva). Appurata l’inesistenza dello sposo fantasmashowgirl sarda, l’agente Eliana Michelazzo ha scelto infatti di rigettare l’intera colpa del fattaccio sull’ormai ex socia Pamela Perricciolo e, per dimostrare la sua verità, ha girato una serie di Story su Instagram dove ha reso noti tutti i familiari di Simone, l’uomo con il quale ha creduto di essere sposata per circa dieci anni. Tra morti improvvise e tumori da curare, sono così spuntate le figure diCarlucci, una fantomatica nipoteconduttrice di Ballando con le Stelle, e di Padre Davide. Cerchiamo quindi di sviscerare appieno questo alberofatto di persone che, ovviamente, non esistono e di intrighi alla Beautiful. Anzi alla! Tutto parte da Simone ...

