Migranti,gommone naufraga a largo Libia

repubblica : Migranti, allarme di Sea Watch: 'Gommone in avaria, molti in acqua' [news aggiornata alle 17:13] - eziomauro : Migranti, allarme di Sea Watch: 'Gommone in avaria, molti in acqua' - RaiNews : Sarebbero molti i #migranti in mare. 'Alta probabilità di dispersi e morti annegati' twitta #seawatch -

Uncarico dito aldella. Si temono morti e feriti. E' l'allarme lanciato da Sea Watch Italia, che riprende una richiesta di soccorso da parte di Pilotes Volontaires, organizzazione non governativa che utilizza mezzi aerei per la ricerca di persone in difficoltà. "in avaria con almeno 80 persone avvistato da Colibrì a ca. 52 miglia N di Garabulli. Molte persone in acqua, alta probabilità dispersi e morti.Lanciato MayDay Relay:rispondono 2 mercantili e Guardia Costiera libica",twitta.(Di mercoledì 5 giugno 2019)