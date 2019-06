Meteo | esplode l’estate | al sud si sfioreranno i 35 gradi | afa al nord

Meteo 25 Aprile : qualche pioggia al Nord ma esplode l’Estate : sarà una Festa della Liberazione di super caldo : Meteo 25 Aprile – E’ tornato a splendere il sole su gran parte d’Italia dopo le forti piogge di ieri che purtroppo hanno provocato varie esondazioni di corsi d’acqua tra Toscana e Liguria con conseguenze drammatiche (una donna morta nel pisano, altre due disperse nel savonese). Intanto le temperature stanno aumentando in tutt’Italia, come ampiamente previsto nei giorni scorsi: stamattina abbiamo già +28°C a Licata, ...

Meteo - piogge africane al Nord ma dall’Emilia Romagna in giù “esplode” l’Estate : sarà un 25 Aprile bollente : Meteo – L’Italia è letteralmente divisa in due dal punto di vista Meteorologico in queste ore: piove su tutto il Nord e nell’alta Toscana con temperature che oscillano tra +11 e +13°C in pieno giorno in pianura e lungo le coste della Liguria e del Nord/Est, quindi fa decisamenter fresco. Dalla mezzanotte sono caduti 63mm di pioggia a Valli del Pasubio, 61mm a Battaglia Terme e Vallarsa, 51mm a San Giovanni Ilarione, 49mm a Pove ...