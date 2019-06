Live Non è la d’Urso | Ilona Staller su Siffredi | “Vorrei strozzarlo!”

lanostratv

(Di giovedì 6 giugno 2019)svela perché ha querelato RoccoSi pensava che l’ascia di guerra fosse stata sotterrata da Roccoquando aNon è la d’Urso ha ribadito cheè un’icona intoccabile del mondo del porno. Certo, ha anche dichiarato che quando ha girato insieme a lei era sempre occupata e che ciò che ha detto a Valentina Nappi non sta né in cielo né in terra, eppure a colei che è conosciuta come Cicciolina queste cose non sono andate già e infatti stasera da Barbara d’Urso aha dichiarato di volerlo querelare: “E’ stato querelato perché continua a parlare male di me, io sono profumata come una rosa … Sono balle, vorrei strozzarlo!” Giuseppe Cruciani, uno degli sferati, le ha detto che in tribunale si dovrebbero portare persone per questioni più serie. D’accordo con, invece, ...

trash_italiano : tutti noi: “ok, ormai il trash è finito” Barbara d’Urso: “HOLD MY CAFFEUCCIO” - IRAMAPLUME : “Non l’ho mai fatto per i soldi” Remix Live Studio session???? Prendi i biglietti del LIVE ESTIVO qui ????… - RadioItalia : Noi ascoltiamo 'Muhammad Ali' in loop, fino alla nuova avventura live di @mengonimarco ! Non vediamo l'ora e voi? ??… -