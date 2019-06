La casa di campagna di Monet è in affitto su Airbnb

huffingtonpost

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Passare una notte nelladel pittore Claudea Giverny, nel nord della Francia: un sogno che potrebbe diventare realtà. Basta visitare il sitoper prenotare una o più notti nelladiacquistata dall’artista impressionista alla fine ′800, ora adibita a bed and breakfast.La “Maison Bleue” si trova nel centro di Giverny in Normandia, regione dovetrascorse molti anni della sua vita. Secondo quanto riportato da, l’abitazione è stata restaurata nel 2016 ed è grande 200 metri quadri (abitabili).Tra esemplari di antiquariato, pezzi di arredamento moderni e stanze incantevoli, i viaggiatori potranno godersi il comfort e la bellezza della residenza del pittore pagando 300 euro a notte. Prenotare però non è semplice: “Maison Bleue” è, ovviamente, una delle ...

