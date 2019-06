Josephine Langford | ecco la pagella dei suoi look

dilei

(Di mercoledì 5 giugno 2019), diva di “After” e classe 1997, ha un fisico morbido, con punto vita segnato, per cui potremmo assimilarla ad una clessidra e ha un bel viso ovale dalla carnagione chiara e luminosa. Vediamo se neisceglie abbinamenti che la aiutano a mettere in risalto la sua fisionomia e icolori!del: in rosso Con questo smoking in paillettes rosse, la fisionomia diè ben valorizzata: il taglio sfiancato della giacca sottolinea il punto vita e i pantaloni flared bilanciano i fianchi. Anche la scollatura non è esagerata ed è ben portata. I capelli ad onde sono perfetti… unico neo: avrei osato con un rossetto più deciso. Voto 8. Fonte Getty Imagesdel: in neroche valorizza moltissimo: il top stretto in vita la mette bene in risalto e il pantalone palazzo ...

Bernascolo93 : La mia nomination per #TeenChoice per #ChoiceDramaMovieActress è Josephine Langford ?? RT PER UN VOTO ???? - langfordstyles : RT @jolangfordIT: ?? Voi avete chiesto, e noi abbiamo fatto! Attiva le notifiche e iscriviti al nostro canale di youtube. ?? pubblicheremo… - jolangfordIT : ?? Voi avete chiesto, e noi abbiamo fatto! Attiva le notifiche e iscriviti al nostro canale di youtube. ?? pubblic… -