Guild Wars 2 | il nuovo raid The Key of Ahdashim arriverà la prossima settimana

Guild Wars 2 : Episode 6 "War Eternal" è ora disponibile : War Eternal, l'episodio finale di Guild Wars 2 che conclude la Stagione 4 del gioco è finalmente disponibile. Per l'occasione è stato pubblicato il trailer di lancio visibile più in basso.Dopo gli eventi scioccanti dell'episodio 5, i fan possono aspettarsi ulteriori sorprese nella drammatica conclusione della stagione. Episode 6 introduce anche nuove funzionalità di gameplay, tra cui:L'episodio War Eternal sarà gratuito per tutti coloro i quali ...

Guild Wars 2 : l'Episodio 6 - "War Eternal" arriva questo mese e porta con sé una nuova cavalcatura e molto altro : l'Episodio finale di Guild Wars 2, War Eternal, che conclude la Stagione 4 del gioco, verrà pubblicato a partire dal 14 maggio. Per l'occasione ArenaNet, attraverso un comunicato stampa, ha pubblicato un nuovo trailer di annuncio.Il finale dell'Episodio 5 ha portato una notizia scioccante per gli alleati che sono a corto di strategie. Nonostante ciò rimane un barlume di speranza e l'ultimo episodio intitolato War Eternal, cambierà le sorti di ...

Svelata la nuova imperdibile cavalcatura volante per Guild Wars 2 : Guild Wars 2 si appresta a mettere a disposizione dei giocatori più valorosi una nuova cavalcatura volante, niente meno che un drago, denominato "Skyscale".Come riportano i nostri colleghi inglesi di Eurogamer.net, il paragone è piuttosto semplice: Skyscale sarà per Guild Wars 2 quello che un elicottero è per l'aviazione nel mondo reale.Linsey Murdock, lead designer, ci racconta: "Se per il grifone abbiamo parlato di motore a reazione, in quanto ...