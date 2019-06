Fuoco in abitazione a San Paolo | si registrano un ferito e diversi intossicati

romadailynews

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Roma – È di una persona ustionata eil bilancio di un incendio divampato questa mattina poco dopo le 6 in un appartamento al piano terra in via Antonio Lo Surdo, in zona Sana Roma. A causa del fumo sprigionato dalla combustione, l’edificio di 9 piani e’ stato evacuato. Tutte le persone intossicate sono state affidate al personale sanitario. Le cause del rogo non sono ancora state accertate poiche’ le squadre dei Vigili delsono impegnate a contenere le fiamme. L'articoloina San: siunproviene da RomaDailyNews.

AloneOnTheRopee : Così pro level che c'era un ragno al cesso e sono riuscita a farlo uscire senza ammazzarlo o dare fuoco all'abitazione - TgrRai : RT @TgrVeneto: Tragedia a San Stino di Livenza (Ve). Precipita ultraleggero, deceduto il pilota. L’incidente intorno alle 18.30. Il velivol… - isamiccoli52 : RT @ultimenotizie: Esplosione con incendio in una villetta di via Ciro Trabalza 85, in zona Massimina, a #Roma. All'interno dell'abitazione… -