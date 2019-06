Cross-play tra PS5 e PS4 | una vera nuova generazione per Sony

Call of Duty Modern Warfare e il Cross play - ecco come funzionerà : Si appresta a cavalcare la cresta dell'onda Call of Duty Modern Warfare, il nuovo capitolo della saga sviluppato dai ragazzi di Infinity Ward che per la fine del 2019 hanno preparato i propri personalissimi fuochi d'artificio videoludici. Un passo indietro quello compiuto dallo studio di sviluppo, che, come si evince dall'assenza di un numero ad accompagnare il nome del gioco, vuole riportare la saga ai propri fasti e soprattutto con i piedi ...

Call of Duty : Modern Warfare permetterà il Cross-play - utilizzerà un nuovo engine e non avrà alcun season pass : Anche quest'anno la serie di Call of Duty tornerà su PC e console con il nuovo Modern Warfare, il gioco svelato con un trailer da Activision nella giornata di ieri.In seguito al reveal, in rete sono comparse varie informazioni che sono state riportate su ResetEra. Innanzitutto, scopriamo che Call of Duty: Modern Warfare consentirà il cross-play tra PC e console, questo significa che i giocatori in possesso di PC, PS4 e Xbox One potranno giocare ...

"Il Cross-play è una minaccia per l'esclusività - ma diventerà la norma in futuro" : Ogni giorno che passa il gioco cross-play completamente libero su tutte le piattaforme disponibili diventa una richiesta sempre più forte da parte del pubblico. E sebbene compagnie come Sony si siano inizialmente opposte, la feature sta inesorabilmente prendendo piede.Secondo Creamative, gli sviluppatori di Clan N, queste "mura" non dureranno molto a lungo. Recentemente Gamingbolt ha intervistato lo sviluppatore, e quando la conversazione si è ...

"Le critiche a Sony sul Cross-play sono state eccessive" : Il CEO di Phoenix Labs (Dauntless), Jesse Houston, ritiene che Sony abbia ricevuto delle "reazioni immeritate" per quanto riguarda il suo ruolo nel cross-play, riporta Wccftech.Sony ha ricevuto alcune critiche riguardo al suo punto di vista e alla sua posizione sul gioco cross-platform negli ultimi anni. Mentre Microsoft e Nintendo hanno aperto le loro reti per consentire il crossplay tra le piattaforme, Sony ha mantenuto le porte chiuse per ...

NBA 2K Playgrounds 2 supporta il Crossplay tra PC - Xbox One e Nintendo Switch : Saber Interactive ha annunciato di aver pubblicato una nuova patch di NBA 2K Playgrounds 2 che aggiunge il supporto crossplay su PC, Xbox One e Nintendo Switch.Com'era prevedibile, tra le console che usufruiranno di questa feature non figura PlayStation 4. Attualmente Sabre Ineractive non ha dichiarato se in futuro verrà inserita anche la console di casa Sony.Per chi non lo conoscesse, NBA 2K Playgrounds 2 è un gioco arcade dedicato al basket ...

Sony e il Cross-play - novità nell’aria? : Negli ultimi tempi, la domanda di cross-play da parte degli utenti è decisamente aumentata, contro un’offerta che non riesce a stare pienamente al passo. Andando più nello specifico, l’azienda che più osteggia il cross-play è proprio Sony, sempre molto criticata da questo punto di vista, nonostante i numeri esorbitanti di unità PS4 vendute (nonostante tutto, chi disprezza compra). In merito ai movimenti dell’azienda nipponica ...