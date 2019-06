Cosenza | donna priva di sensi | 118 la lascia a terra | non avrebbe avuto medico a bordo

Cosenza - donna incinta uccisa in casa : il marito ha confessato. “Strangolata col cavo del telefono” : Giovanni Di Cicco ha confessato l'omicidio della moglie Romina Iannicelli, la 44enne incinta trovata cadavere nella sua casa di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza . Ancora ignoto il movente. Il procuratore Eugenio Facciolla: "L'avrebbe prima picchiata, poi colpita con un bastone, e avrebbe tentato di soffocarla, forse con un cavo del telefono".Continua a leggere

