Chiarimenti definitivi sulla pioggia di aggiornamenti per Samsung Galaxy S10 a maggio

(Di mercoledì 5 giugno 2019)ha rilasciato l’ultimo aggiornamento relativo alla patch di sicurezza di2019 su larga scala per ilS10, dando modo di poter risolvere una volta per tutte le problematiche emerse con il primo update, come anticipato ieri. L’azienda sudcoreana ha creato un bel po’ di scompiglio quando, sul finire del mese di, ha rilasciato un primo aggiornamento, in Germania ed in Svizzera, relativo alla patch di sicurezza di2019, ricco di bug. Gli utenti che si sono adoperati a scaricare questo update per ilS10 hanno subito notato che qualcosa non stesse funzionando a dovere, con diversi problemi creati al proprio dispositivo dall'aggiornamento software. Nel dettaglio si trattava della versione XXU1ASE5 realizzata per ilS10, ma le varie problematiche emerse hanno spinto l’azienda a ritirare immediatamente questo update dal ...

