Buffon dice addio al Paris Saint-Germain | Mbappé lo saluta sui social | “ti sarò

(Di mercoledì 5 giugno 2019) L’attaccante francese ha dedicato un post su Instagram a, che ha annunciato oggi che non rinnoverà il contratto con il PSG Gigichiude la sua avventura con il, il portiere italianodopo un anno il club parigino annunciandolo con un messaggio sui. Anne-Christine POUJOULAT / AFP Unche ha sorpreso Kylian, che ha volutore via Instagram l’ormai ex compagno: “Gigi, ho appena saputo la notizia. Giocare con te, anche se solo per un piccolo anno nella tua immensa carriera, è stato gratificante perché non avrei mai pensato di avere questa opportunità. I tuoi consigli e la tua allegria sono stati preziosi per tutta la stagione. Mi hai dato così tanto in appena 12 mesi che tiper sempre grato. Sei e resterai per sempre un grande di questo sport. Grazie mille“.L'articoloal...

