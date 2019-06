Boxer | rivincita tra Anthony Joshua e Andy Ruiz! Nuovo match in autunno per il Mondiale

oasport

(Di mercoledì 5 giugno 2019)Ruiz Jr. si affronteranno nuovamente dopo lo spettacolaredi sabato scorso. Il messicano ha a sorpresa sconfitto il britannico e si è così laureato Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi compiendo un’impresa fenomenale al Madison Square Garden di New York: lo sfavorito della vigilia è riuscito a surclassare AJ chiudendo l’incontro per KO tecnico alla settima ripresa ma i due contendenti sono subito riusciti a organizzare la. A confermarlo è stato Eddie Hearn, manager di, tramite un tweet: l’incontro andrà in scena tra novembre e dicembre in località ancora da definire, vedremo se si tornerà in Gran Bretagna dove l’ex campione aveva sempre combattuto prima di sabato o se si rimarrà negli USA. Questaposticipa ulteriormente un supertrae Wilder o Fury. Clicca qui ...