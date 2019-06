Boxe – Pronto il reamatch fra Andy Ruiz ed Anthony Joshua | l’incontro si disputerà entro

Boxe – Deontay Wilder pronto al rematch contro Luis Ortiz : si allontana la sfida contro Anthony Joshua : Deontay Wilder pronto al ritorno sul ring per sfidare Luis Ortiz: il rematch dovrebbe disputarsi a Las Vegas il prossimo settembre. Si sposta al 2020 dunque la possibile sfida contro Anthony Joshua Lo abbiamo visto per l’ultima volta lo scorso 18 maggio, quando a New York ha messo ko Dominic Breazeale con un violentissimo destro: Deontay Wilder è pronto a tornare sul ring! Il campione dei pesi massimi WBC dovrebbe disputare un altro ...

Boxe - tutto pronto a Minsk per la seconda edizione dei Giochi Europei : match in programma dal 21 al 30 giugno : Il torneo maschile sarà valido anche come Europeo EubC, mentre in quello femminile combatteranno solo le pugili delle 5 categorie olimpiche La seconda edizione dei Giochi Europei avrà luogo a Minsk, in Bielorussia, dal 21 al 30 giugno. Il Torneo pugilistico maschile sarà anche valido come Europeo EubcC, mentre in quello femminile combatteranno solo le pugili delle 5 categorie olimpiche. La kermesse di Boxe si dipanerà lungo tutto il ...

Boxe - Fabio Turchi “Ero pronto per una battaglia. Ora voglio sfide di alto livello” : Fabio Turchi ha impiegato un solo minuto per mettere al tappeto il finlandese Sami Enbom. Il pugile toscano con un perfetto montante sinistro al fegato ha messo ko Enbom, laureandosi nuovamente campione Internazionale WBC dei massimi leggeri. Queste le prime dichiarazioni di Turchi ai microfoni di DAZN: “Una bella serata, è stata più dura la preparazione che il match stesso. Mi ero preparato per fare una battaglia a 12 riprese, ma ...