Alt Frequencies - recensione

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Siamo bombardati da frequenze-radio. Sono onde che non si vedono, che non si percepiscono, ma che in ogni istante urtano e rimbalzano su di noi. Con un'onda radio si può far passare di tutto: un messaggio, una storia, un'idea. Questa è la base di Alt, il nuovo esperimento di Accidental Queens, nota per A Normal Lost Phone, che porta con sé un racconto fatto di politica e cospirazioni. Pronti a sintonizzarsi sulla frequenza giusta? Il giocatore impersonerà un misterioso utente, volto a scoprire la verità riguardo la proposta del governo di attuare un loop temporale, misterioso e controverso. Grazie ai contatti con un gruppo segreto, il cui scopo è smascherare gli illeciti dei politici legati alla cospirazione, il nostro compito sarà quello di analizzare le varie stazioni radiofoniche, sfruttandole per fare giustizia. L'elemento comune ai prodotti narrative-oriented è ...

