Trivelle in Basilicata | la giunta regionale dice no a nuovi impianti ma vuole continuare

(Di martedì 4 giugno 2019) La nuovadi centrodestra dellanon intende uscire dall’era del petrolio ma, al tempo stesso, tradisce la linea Salvini su una nuova richiesta per l’estrazione di idrocarburi. Ad aprile scorso, infatti, la società petrolifera inglese Rockhopper aveva fatto ricorso davanti al Tar del Lazio contro la decisione del vicepremier Luigi di Maio, in quanto ministro dello Sviluppo economico, di respingere la richiesta di permesso di ricerca Masseria La Rocca, nel comune di Brindisi di Montagna, vicino Potenza. L’assessoreall’Ambiente Gianni Rosa (Fratelli d’Italia) ha annunciato che la nuovasi costituirà in giudizio per sostenere le ragioni del no al permesso di ricerca. Una bocciatura al progetto che non rappresenta, però, una vera ‘exit strategy’ dal petrolio. Tant’è che, nei giorni scorsi, proprio l’assessore Rosa ha polemizzato con il M5S, definendo ...

