Serie A | Lecce | un obiettivo sarebbe lo sloveno Zahovic | a Conte piace Gervinho del Parma

Lecce abbonamenti 2019 2020 – Presentata lunedì 3 giugno la campagna abbonamenti del Lecce per il campionato di Serie A 2019/2020. L'Unione Sportiva Lecce si appresta a vivere il 16° campionato di Serie A della sua storia insieme al suo caloroso pubblico e per farlo ha riservato prezzi speciali ai vecchi abbonati nonché tariffe vantaggiose

Il Lecce vola in Serie A - Lucioni mantiene la promessa : in bici fino a Benevento : Il Lecce è stato protagonista di un campionato strepitoso in Serie B che si è concluso con la promozione nel massimo campionato. Il difensore Lucioni aveva promesso: "Se il Lecce passerà in Serie A me ne andrò in bicicletta da Lecce alla città di mia moglie, Benevento". promessa mantenuta: dal 30 maggio comincerà a pedalare per la lotta alla SLA: "Dal 30 maggio, giorno in cui inizierà la mia pedalata da Lecce a Benevento,

Calciomercato Lecce - in Serie A mix di esperienza e talento : i nomi nel mirino del ds Meluso : Il Lecce neopromosso comincia già a pensare alla Serie A. Il ds Meluso è al lavoro per regalare a Liverani una squadra che sia un mix di talento ed esperienza. Già noti gli interessamenti dei salentini per Francesco Cassata (centrocampista del Frosinone), Gennaro Tutino (ultima stagione a Cosenza ma di proprietà del Napoli), Aleksandar Trajkovski (fantasista del Palermo) e Andrea Pinamonti (bene al Frosinone nell'ultima stagione ma

Lecce - Moby e Pasta Maffei sponsor anche in Serie A : sponsor Lecce Serie A – La promozione in Serie A dovrebbe consentire al Lecce di aumentare gli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni, a cominciare da main sponsor e co-sponsor. Secondo quanto riferito dal Nuovo Quotidiano di Puglia, si va verso la conferma in blocco delle aziende che hanno sposato la causa giallorossa ormai da alcuni anni,

Le notizie del giorno – Accoltellamento Lecce-Pescara - Montella perde la testa - paura in Serie C : Lecce-Pescara NEL SANGUE, Accoltellamento NELLA NOTTE – Lite tra tifosi del Pescara e del Lecce che è finita con un Accoltellamento. E’ accaduto nella notte nella movida del capoluogo adriatico, in via Conte di Ruvo. Ad avere la peggio è stato un 31enne pugliese finito in ospedale con una ferita tra il petto e l’ascella. Tutto è iniziato quando un gruppo di tifosi del Pescara ha incontrato due ragazzi leccesi che intonavano cori da ...

Chi seguirà Brescia e Lecce in Serie A? Al via i Playoff Serie B su DAZN : Brescia e Lecce si sono già guadagnate la promozione in Serie A, ma a loro può unirsi un'altra squadra che uscirà dai Playoff. Il primo turno inizia proprio stasera: la prima sfida vedrà una di fronte all'altra Spezia e Cittadella, mentre si prosegue poi domani con Verona e Perugia. Chi uscirà vincente dalle due gare

Serie B - classifica degli spettatori : il Lecce stacca tutti ed è la regina del tifo : In Serie B, è tempo di primi bilanci, in attesa che la Giustizia sportiva possa esprimersi, dopo i vari gradi di giudizio, in maniera definitiva, sul caso Palermo che dopo la sentenza del TFN è stato retrocesso in Serie C, per gli illeciti amministrativi degli anni precedenti. La Giustizia Sportiva dovrà, inoltre, esaminare il ricorso del Foggia che, contrariamente alla composizione della nuova classifica, è stato retrocesso, insieme a Padova, ...

Le notizie del giorno – Palermo in Serie C - l'annullamento dei playout e il calciomercato del Lecce di Liverani : notizie DEL giorno Palermo IN Serie C – E'arrivata la decisione sul Palermo, ed è una stangata pazzesca e clamorosa. Il Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola, ha retrocesso il club rosanero all'ultimo posto del campionato di Serie B della stagione sportiva in corso. La società è stata sanzionata per una Serie di irregolarità (APPROFONDIMENTO) ANNULLATI I playout – Palermo in

Serie B - testacoda tutto pugliese : il Lecce torna in A - il Foggia ritrova il Bari in C : Il Lecce festeggia il ritorno in Serie A dopo sette anni grazie alla seconda promozione consecutiva. Questa è l' unica certezza dell' ultimo turno di una Serie B nata monca, con sole 19 squadre, e che ha vissuto la prima parte di stagione col timore di uno stravolgimento giudiziario per il ritorno a

Serie B : dopo il Brescia - promozione diretta in Serie A anche per il Lecce : Serie B: dopo il Brescia, promozione diretta in Serie A anche per il Lecce L’ultima stagione in cui il Lecce Calcio figurava tra le 20 squadre del campionato di Serie A è stata la 2011/2012: in rosa vi erano giocatori come Luis Muriel, Juan Cuadrado, Massimo Oddo, Andrea Bertolacci e Valeri Bojinov. I salentini quell’anno, nonostante alcune buone partite, giocate soprattutto contro le grandi, non riuscirono ad evitare la ...

Serie B : promozione Lecce! Miracolo Venezia - Foggia in C : Serie B: promozione Lecce! Miracolo Venezia, Foggia in C Si è giocata ieri l’ultima giornata di Serie B – la 38a – e anche stavolta non sono mancate le sorprese. Il Lecce ha compiuto l’impresa: in solo due anni è riuscita a ottenere la doppia promozione. Fondamentale la vittoria di oggi contro lo Spezia. Niente da fare per il Palermo, i siciliani dovranno affrontare i playoff. L’Hellas ritrova la vittoria che ...

Il Lecce è stato promosso in Serie A : Il Lecce è stato promosso in Serie A: grazie alla vittoria per 2-1 contro lo Spezia di sabato, nell’ultima giornata di campionato, ha ottenuto il secondo posto in campionato e la promozione. L’altra squadra ad essere stata matematicamente promossa in

Il Lecce torna in Serie A dopo 7 anni : la rinascita dopo lo scandalo : Delirio in casa Lecce per il ritorno in Serie A, grande festa dopo il successo nella gara di campionato contro lo Spezia. Il Lecce riconquista la Serie A dopo 7 anni, cavalcata impressionante merito anche e soprattutto del tecnico Liverani. E’ passato solo un solo anno dalla vittoria contro la Paganese che sanciva il ritorno in B dopo ben sei anni trascorsi in Lega Pro dopo che la la giustizia sportiva, nel 2012, lo aveva retrocesso ...

Serie B - il Lecce torna in Serie A dopo 7 anni. Retrocessi Carpi - Padova e Foggia - in attesa di playoff e playout : Lecce rivede la serie A dopo 7 anni. La vittoria di sabato per 2-1 contro lo Spezia, nell’ultima giornata di serie B, riporta i salentini nel massimo campionato di calcio che avevano abbandonato al termine della stagione 2011/12. playoff, invece, per il Palermo che non è riuscito a conquistare i tre punti nel match in casa col Cittadella, col risultato finale di 2-2. A battersi per la promozione saranno quindi, oltre ai rosanero siciliani, ...