Salute | l’indagine | “Ansia da esame di maturità per l’85% degli studenti”

(Di martedì 4 giugno 2019)dialle porte, e tra gli studenti dell’ultimo anno cresce l’ansia da prestazione. Da un sondaggio svolto da Eurodap (Associazione Europea Disturbi da Attacchi di Panico) su 472 ragazzi di ambo i sessi che si avvicinano all’, si evince chepresenta ansia, irritabilità e agitazione nel periodo che precede la prestazione: il 66% una riduzione, con conseguente carenza, delle ore di sonno, mentre il 43% dichiara di non riuscire a gestire il tempo a disposizione per poter studiare e integrare anche altre attività quotidiane svolte regolarmente. Ma cosa succede quando l’ansia è talmente forte da opprimere i ragazzi? “L’ansia è una risposta adattiva compiuta dal nostro organismo in vista di un evento futuro valutato soggettivamente come minaccioso – spiega Paola Vinciguerra, psicoterapeuta, presidente Eurodap e direttore scientifico Bioequilibrium ...

