 Per Rod Laver il colpo migliore di Federer è la smorzata E a Parigi vincerà Nadal

(Di martedì 4 giugno 2019) Cinquanta anni fa, Rodbissava il titolo del Roland Garros 1962 e si metteva in tasca una buona metà del suo secondo Grande Slam. Oggi apre il libro dei ricordi, da unico tennista che sia riuscito ad aggiudicarsi ben due volte i quattro maggiori tornei nello stesso anno. L'unico, dopo Don Budge, che ci riuscì, una volta, nel 1938. Coincidenza: è l'anno di nascita dello straordinario mancino australiano, esattamente il 9 agosto: Rogerè nato l'8 (del 1981). “Rocket”, come ha fatto un australiano a vincere anche sulla terra rossa europea? “Ricordo la mia prima volta a, nel 1956, avevo 17 anni, sfruttai la possibilità di viaggiare e venire in Europa. La nostra terra rossa australiana è diversa da questa e io, appena la palla si alzava abbastanza, la picchiavo con tutte le forze. No, non era giusto. È stato eccitante imparare a gestire questa superficie. Ci ...

