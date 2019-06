Governo | Salvini detta le condizioni per evitare la crisi

Governo - Toninelli a Radio24 : “Sblocca cantieri? Da Salvini il più grande No in un anno di lavoro” : “A Salvini che dice che non vuole far cadere il Governo e andare avanti chiedo di venire al tavolo” tecnico sullo sblocca cantieri, “la campagna elettorale è finita”. Così il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, intervistato a Radio24 commenta in diretta le parole del vicepremier che, in contemporanea su Rtl, dice di di voler fare cadere l’esecutivo ma che “il Governo è pagato per fare”. Per ...

Toninelli contro Salvini : 'Stufo delle sue stupidaggini - cerca solo di far cadere Governo' : Dopo l'incidente verificatosi a Venezia tra una nave da crociera e un battello turistico, Salvini aveva accusato i 5Stelle di aver detto no a una proposta della Lega per risolvere il problema delle Grandi Navi. Ora però arriva la risposta del Ministro Toninelli che si dice molto infastidito dalle parole del Ministro dell'Interno, dato che non ci sarebbe stato alcun progetto ufficiale presentato al Mit, e anche che l'unica proposta avanzata dalla ...

Giuseppe Conte torna ad avvertire Salvini e Di Maio : “Il Governo non può diventare una burla” : Dopo l'ultimatum lanciato in una sorta di messaggio alla nazione ai suoi vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna ad avvertire i leader di Movimento 5 Stelle e Lega: "Il governo del cambiamento non può diventare una burla”. Conte è preoccupato dallo "choc" elettorale del M5s e dalla "sovraeccitazione" per il trionfo alle europee del Carroccio.Continua a leggere

Luigi Di Maio avverte Matteo Salvini : “Chi tradisce il contratto di Governo tradisce il Paese” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna a rassicurare Giuseppe Conte dopo il suo appello di ieri: "Nessuno vuole vivacchiare", garantisce. Ma lancia anche un chiaro messaggio al leader della Lega Matteo Salvini: "Chi tradisce questo contratto tradisce il Paese. Ed io di sicuro non voglio tradire i cittadini che continuano a credere in questo governo".Continua a leggere

Ultimatum di Matteo Salvini al Governo : “Se entro 15 giorni non cambia la situazione è un problema” : Il giorno dopo il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte non si allenta la tensione che ha caratterizzato le ultime settimane di governo. Matteo Salvini, intervenendo a Rtl 102.5, ha lanciato il suo Ultimatum: "La mia volontà c'è, ma se mi dovessi accorgere che tra 15 giorni ci ritroviamo qui a dirci le stesse cose sarebbe un problema".Continua a leggere

Ferruccio De Bortoli ad Agorà : "Chi sono Salvini e Di Maio - l'equivoco di fondo di questo Governo" : Ad Agorà su Rai 3, all'indomani della conferenza stampa-ultimatum di Giuseppe Conte, anche Ferruccio De Bortoli analizza il difficilissimo momento politico. E l'ex direttore del Corriere della Sera esordisce lanciano una proposta: "Una moratoria delle dichiarazioni", chiede a Lega e M5s, soprattutto

Salvini chiude la porta alla crisi : “Non ho nessuna intenzione di far cadere il Governo” : «La verità è che non tutti si aspettavano il risultato clamoroso della Lega alle elezioni europee. Io ho i piedi ben piantati per terra, non chiedo una poltrona in più, chiedo solo di accelerare. Sono disposto ad andare avanti con il governo, la mia risposta è sì... basta che ci siano altri sì. Spero che questo sì coinvolga tutti». Lo ha detto il v...

Governo - Salvini : “Se tra 15 giorni stessa situazione - è un problema”. Toninelli : “È suo ‘no’ più grande sullo Sblocca cantieri” : A neanche ventiquattr’ore dall’ultimatum di Giuseppe Conte, seguito subito dal mancato accordo sullo Sblocca Cantieri, Lega e M5s tornano a battibeccare. La premessa è simile: “Vogliamo andare avanti”. Lo avevano ribadito di nuovo dopo la conferenza stampa del presidente del Consiglio. Poi però ci sono i distinguo. Matteo Salvini, in collegamento su Rtl, dice di non avere alcuna intenzione di far cadere il Governo, ...

Scontro sullo sblocca cantieri. Toninelli : "Lega cerca pretesto per far cadere il Governo". Salvini nega : Continua lo Scontro tra Lega e 5 stelle sullo sblocca cantieri, con la Lega che non arretra sullo stop per due anni al codice sugli appalti, e i 5 stelle di tutt’altro avviso. “L’emendamento presentato dalla Lega sullo sblocca cantieri (che sospende per due anni il codice degli appalti, ndr) è una stupidaggine, non sta in piedi giuridicamente ed è stato bocciato da tutti, Anac, associazioni di imprese e fa ...