Gli appalti della camorra a Torre del Greco | sette arresti e sequestri milionari

Scontro Conte-GaravaGlia - è rottura su sblocca cantieri e codice appalti : rottura nella riunione sul decreto sblocca cantieri che si è chiusa in tarda serata. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha terminato l’incontro dopo un duro Scontro con il viceministro leghista all'Economia, Massimo Garavaglia. «Così andiamo tutti a casa» ha concluso il premier...

La Lega insiste sullo stop al Codice deGli appalti - Conte infuriato interrompe la riunione a P. Chigi : Al primo test dopo l’aut aut di Giuseppe Conte, la macchina del Governo si è nuovamente inceppata. Immaginate un motore che ha poco tempo per ripartire e dal cui destino dipende l’esito della gara della macchina su cui è montato. Immaginatelo circondato da una squadra di tecnici che litigano tra di loro, pongono condizioni e controcondizioni, e che non riescono neppure a stare seduti per più di un’ora ...

Cantone avverte Salvini sullo Sblocca Cantieri : "Non si può sospendere il codice deGli appalti" : Il Governo fa il punto stasera sullo Sblocca Cantieri. Una riunione convocata dal premier Giuseppe Conte nel pomeriggio ma poi slittata alla sera. Il tavolo si rende necessario per fare chiarezza sull’emendamento presentato dalla Lega al Senato per chiedere la sospensione per due anni del codice degli appalti. Un intervento impossibile, secondo Raffaele Cantone, presidente dell’Anac.Il magistrato, a margine di un evento alla Luiss, ...

Codice appalti - Salvini vs CGIL. Landini : "Ci quereli pure - ma cambi le leggi sbaGliate" : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha proposto la sospensione per due anni del Codice degli appalti attraverso un emendamento al decreto sblocca-cantieri, poiché ritiene che sia uno strumento "vecchio che sta ingabbiando il Paese". Prontamente è arrivata la reazione dei suoi oppositori, ma, in realtà, anche dei suoi alleati, visto che il senatore del MoVimento 5 Stelle Nicola Morra è stato tra i primi a definire il subappalto un ...

Sblocca cantieri - l’emendamento della Lega : via tetto ai subappalti e obbligo di sceGliere commissari da albo Anac : Si intitola ‘Sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare’. E’ l’emendamento al decreto Sblocca cantieri con cui la Lega, come annunciato da Matteo Salvini, punta a velocizzare le procedure mettendo in stand by, fino al dicembre 2020, alcune norme contenute nel Codice degli appalti varato tre anni anni fa per recepire tre direttive europee. La proposta di ...

Napoli. Falsati Gli appalti per importanti lavori edili e strutturali nel porto : Sarebbero stati Falsati gli appalti per importanti lavori edili e strutturali nel porto di Napoli. È quanto ha scoperto la

Sblocca cantieri - passa proposta Lega che evita gare fino a un milione. Ok anche a soGlia subappalti al 40% voluta da M5s : passa la proposta della Lega che evita le gare aperte per gli appalti fino a un milione di euro. Le commissioni Ambiente e Lavori pubblici del Senato hanno infatti approvato un emendamento al decreto Sblocca cantieri firmato dal Carroccio che prevede tra 40mila e 150mila euro la procedura negoziata con tre operatori (5 per i servizi, questa la novità). Si dovranno consultare 10 operatori invece per gli appalti tra 150mila e 350mila euro, che ...

Appalti Lombardia - il numero uno deGli industriali indagato tifava per la fine del governo (e per la Lega) : Tangenti presunte e politica reale. Al presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti la procura di Milano contesta una fattura emessa a gennaio scorso a favore di una società tra i cui soci figura l’europarlamentare di Forza Italia Lara Comi: per questo motivo il capo degli industriali lombardi è indagato per finanziamento illecito insieme all’esponente berlusconiana. Un rapporto su cui l’indagine dei pm farà chiarezza. ...

Appalti : Gelmini - 'garantisti ma inflessibili con chi sbaGlia' : Roma, 13 mag. (AdnKronos) - “Noi di Forza Italia non sventoliamo la bandiera del garantismo a fasi alterne. Siamo garantisti ma allo stesso tempo inflessibili con chi sbaglia. Le responsabilità si accertano nelle aule dei tribunali e non nelle gogne mediatiche a cui sono avvezzi in particolare modo

Codice deGli appalti Cantone - Anac - a 24 Mattino : "E' stato massacrato nella culla" : "Me le ricordo quelle audizioni in Parlamento prosegue il magistrato - di chi diceva che questo Codice era la cosa più bella del mondo e un minuto dopo ha cominciato a dire che faceva davvero schifo".

Pietro Tatarella e Fabio Altitonante - chi sono i 2 consiGlieri di Forza Italia arrestati nell’inchiesta su appalti e tangenti : sono gli ex enfant prodige, la classe emergente, la speranza per un ricambio delle file di Forza Italia, nuova linfa possibile per proseguire la storia degli azzurri soprattutto nel cuore della Lombardia, dove il partito è nato oltre 25 anni fa. Oggi Pietro Tatarella e Fabio Altitonante sono finiti agli arresti, il primo in carcere e il secondo ai domiciliari, in un’inchiesta per corruzione condotta dalla Direzione distrettuale antimafia. ...

Tangenti per Gli appalti - arrestati 43 politici e imprenditori : Francesca Bernasconi In totale, quasi 100 indagati. Scoperti tra Milano e Varese due gruppi criminali che favorivano le associazioni mafiose Una maxi operazione anti-corruzione ha svegliato Milano, questa mattina, quando i carabinieri di Monza e la guardia di finanza di Varese hanno iniziato a dare esecuzione, dalle prime ore dell'alba, a 43 misure di custodia cautelare, 12 delle quali in carcere. L'accusa, per le 43 persone fermate ...