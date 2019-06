E' scoppiata l' estate | temperature sopra i 30 gradi

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 4 giugno 2019) Roma - Nel corso dei prossimi giorni si andrà gradualmente rinvigorendo la spinta del promontorio anticiclonico di matrice sub tropicale verso il nostro Paese, con i maggiori effetti che si faranno sentire a ridosso del weekend in particolare nelle regioni del Centrosud. Al Nord, invece, dove già da qualche giorno lehanno diffusamente superato i 30°C, lerisulteranno inizialmente stazionarie, per poi tendere a perdere qualche grado nel fine settimana. Nelle prossime ore il perno dell'anticiclone inizierà a spostarsi verso le regioni centro-meridionali. Ecco così che, in particolare nelle aree interne, lemassime inizieranno ad avvicinarsi e in qualche caso superare i 30°C. Generalmente più fresche le coste, mitigate da una temperatura superficiale del mare ancora sotto media. Al Nord, nella giornata di domani ...

