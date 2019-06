Come deve comportarsi Facebook quando un post diffamatorio fa il giro del mondo?

Meizu 16Xs è ufficiale : uno smartphone di fascia media Come si deve : Dopo diverse indiscrezioni anche per Meizu 16Xs è arrivato il momento del lancio ufficiale. Scopriamo insieme le sue caratteristiche principali L'articolo Meizu 16Xs è ufficiale: uno smartphone di fascia media come si deve proviene da TuttoAndroid.

Crozza - il monologo su Salvini : “Gli chiedono selfie per coglionarlo. Con lui Digos deve sequestrare telefoni Come alle scuole medie” : Nel monologo di apertura di Fratelli di Crozza in prima serata sul Nove, Maurizio Crozza si sofferma sulle contestazioni social contro Matteo Salvini: “Sui “social”, che poi sono il suo vero ufficio, stanno nascendo gli anticorpi. Pare che sia nata una nuova moda: chiedergli un selfie e poi coglionarlo di sorpresa. È una specie di movimento spontaneo di liberazione nazionale. Lo capite di cosa si occupa la Digos adesso? Sequestra i ...

Renzi deve dire ai suoi di votare Pd - Zingaretti non farà Come Bersani : Matteo Renzi è stato costretto a correre ai ripari. Nel Partito democratico si era sparsa la voce che i suoi uomini, soprattutto quelli legati alla mozione di Roberto Giachetti e Anna Ascani votassero per +Europa e non per il Pd. L’indiscrezione era stata fatta arrivare anche alla stampa per mettere

Star Wars Day - 10 gadget per celebrarlo Come si deve : Oggi, il 4 maggio, si celebra in tutto il mondo lo Star Wars Day, la giornata dedicata al franchise cinematografico creato da George Lucas nel 1977. Il motivo per cui è stata scelta proprio questa data è a dir poco geniale: la celebre frase “May the Force be with you” (Che la Forza sia con te) trova un corrispettivo dal suono analogo in “May the fourth be with you” (Che il 4 maggio sia con te). Per festeggiarlo come si ...

Scuola - Commissione Cultura alla Camera contesta il Def 2019 : ecco Come deve cambiare : Il DEF 2019, il Documento di Economia e Finanza atto alla programmazione delle attività politiche ed economiche del nostro Paese, è stato appena approvato dal Governo ma non mancano le polemiche anche per quanto riguarda i ‘non interventi’ a favore della Scuola pubblica italiana. A questo proposito, l’onorevole del Movimento 5 Stelle, Luigi Gallo, non ha risparmiato le critiche in merito a quella parte di testo inerente ...

Matteo Salvini - reazione durissima contro gli attacchi M5s a Siri : "Non deve dimettersi - Come me e la Raggi" : Matteo Salvini ha ribadito piena fiducia nel sottosegretario Armando Siri, indagato dalla procura di Roma per corruzione e sotto il fuoco di fila dei ministri grillini che ne pretendono le dimissioni immediate, a cominciare da Luigi Di Maio. Proprio al vicepremier grillino è rivolto il messaggio lan

Epic fail per il sexy scatto di Emily Ratajkowski : "Stupida - tieni il cane Come si deve!" : Quello che doveva essere uno scatto super sexy si è trasformato per la top model e attrice Emily Ratajkowski in un gravissimo Epic fail che difficilmente dimenticherà. Gli utenti no, sicuramente. ...

Grande Fratello 16 - Karina Cascella replica a Christian Imparato : "Io cornutazza napoletana? Deve stare attento a Come parla!" : Durante una conversazione avvenuta pochi giorni fa nella casa del Grande Fratello fra Christian Imparato e alcuni inquilini della casa, è sbucato il nome di Karina Cascella. L'ex prodigio di Io canto si è lasciato sfuggire degli appellattivi piuttosto forti come: "Str****" e "cornutazza napoletana".L'opinionista, ospite oggi a Domenica Live non ci sta, per questo risponde per le rime a quanto detto dal giovane concorrente: Penso che lui ...

Gattuso : "Il Milan non deve cercare alibi - con la Lazio Come contro la Juve. Sul mio futuro solo parole" : Le questioni extra-calcio , leggasi il contenzioso con la Uefa , restano fuori dall'orizzonte di Rino Gattuso . Questo è l'imperativo. Ora come ora conta solo il campo. Il punticino misero misero ...

Paolo Becchi mette in guardia Matteo Salvini : "Vuole fare Come Renzi. Di Maio? No - da chi deve guardarsi" : Alle europee di maggio Matteo Salvini arriva proprio come Matteo Renzi nel 2014. Parola di Paolo Becchi, che intravede un trionfo leghista simile al 40% del Pd ma che al tempo stesso, intervistato da Lospecialegiornale.it, mette in guardia il Capitano. Leggi anche: "Potrebbe anche finire come Renzi

Targa personale auto : Come funziona e chi deve cambiarla - la miniriforma : Targa personale auto: come funziona e chi deve cambiarla, la miniriforma come funziona la Targa personale Presto la Targa personale auto potrebbe diventare realtà. Nel senso che la Targa non sarà associata al veicolo, bensì all’intestatario dello stesso. Attenzione: non si parla di Targa personalizzata, ma di Targa personale, identificativa di un soggetto e portabile da un veicolo vecchio a uno nuovo. Targa personale auto: la proposta del ...

Corretta alimentazione ed attività fisica : quanto deve muoversi il bambino? Come e quanto deve mangiare? : Corretta alimentazione ed attività fisica: la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale fornisce utili consigli ai genitori e si sofferma sul significato di attività fisica e sul perché rivesta un ruolo così importante per la salute dei bambini. I suggerimenti rientrano nella collaborazione tra SIPPS e Nestlé nell’ambito del progetto Nutripiatto, lo strumento di educazione nutrizionale sviluppato da Nestlé e rivolto ai bambini dai 4 ai ...

Ajax-Juventus - Cristiano Ronaldo c’è : Allegri deve decidere Come e quando schierarlo : La grande paura è passata, Ajax-Juventus avrà tra i protagonisti Cristiano Ronaldo, il re della Champions che mercoledì alle 21 sarà regolarmente arruolato per i quarti di finale di andata. Notizia importante per Allegri che in una delle sfide più importanti della stagione potrà contare sul suo campionissimo che, però, non sarà al meglio. Da qui nasce spontanea la domanda: sarà titolare oppure no? La decisione spetta al tecnico livornese che ha ...