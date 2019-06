Troppo fragile | presidente Conte Così non va

huffingtonpost

(Di lunedì 3 giugno 2019) No,, così non va. Lo diciamo con rispetto per il garbo e la competenza con cui Lei si esprime, lo diciamo comprendendo la difficile situazione politica in cui si trova, lo diciamo perché comunque in quest’ultimo anno Lei ha interpretato con assoluta dignità il ruolo di premier. Però così non va, perché nella conferenza stampa di oggi Lei ha sostanzialmente dato uno scapaccione (di media intensità) ai due vice-premier, evitando però di affrontare tutti i problemi aperti. Lei ha giustamente lamentato un eccesso di litigiosità nella maggioranza, ma non ha indicato un percorso alternativo. Lei ha detto che non intende restare a tutti i costi, ma ha anche fatto capire che vuole continuare. Lei ha citato tutti i temi di dissenso fra Lega e M5S, ma ha evitato di esprimersi su ciascuno ...

