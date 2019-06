Ternana | Salinetti | ” Ora mi dedico alla famiglia” 

romadailynews

(Di lunedì 3 giugno 2019) Prosegue la scrematura della serie A; a ritirare il pass per le vacanze c’è laquale vanno fatti i complimenti per aver disputato un’ottima stagione. I nostri microfoni si sono avvicinati a Chiara, estremo difensore affacciatasirosa delle, ormai ex campionesse, nel mercato di dicembre. Ciao Chiara, siete riuscite a tenere testa strappando un pareggiosquadra “capolista” purtroppo la vostra stagione termina qui…secondo te, quali sono state le differenze rispettogara d’andata? “Abbiamo affrontato il primo tempo in modo perfetto, a differenza dell’andata, dove poco dopo eravamo sotto di 3 reti. Peccato per non essere riuscite a raggiungere gara 3 ma faccio i complimenti al Salinis;sono state più brave di noi!” Cosa ti aspetti per il futuro ? Sposerai sempre il progetto rosso-verde o pensi di mettertiprova in altri ...