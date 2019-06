Salvini replica a Conte | non abbiamo tempo da perdere

Papa Francesco replica a Matteo Salvini : non ha chiesto di incontrarmi : Usa la diplomazia Papa Francesco affermando che “la politica italiana è complicata: non la capisco, devo studiare”. Bergoglio glissa così

Incidente Venezia - Salvini attacca : senza i "no" M5S si poteva evitare. La replica : fa solo annunci : Anche l'Incidente di Venezia diventa terreno di scontro politico tra gli alleati di governo. «senza i no di M5S si poteva evitare», attacca Matteo Salvini, poco dopo l'intervento...

2 giugno - Fico : “Festa dedicata anche a rom e migranti”. Salvini replica : “Offende chi sfila e mi fa girare le scatole” : “La festa della Repubblica va dedicata a tutti gli italiani, a tutti i migranti che si trovano sul nostro territorio, alle comunità, anche a quelle più deboli come quella di rom e sinti“. Sono le parole del presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione del 2 giugno, a cui è seguita la replica di Matteo Salvini: “A me fa girare le scatole. Offende chi ha sfilato oggi”. ...

Tra migranti più rischi per Tbc! Matteo Salvini replica al pediatra contro il decreto sicurezza : Salvini replica al pediatra che ha accusato il decreto sicurezza di non tutelare i minori: "L'Italia non metterà mai in discussione il diritto alle cure". E sulle malattie: "Record di Tbc e scabbia tra gli immigrati". Il decreto sicurezza non ha effetti negativi sui migranti minori. A smontare le tesi del pediatra Marcello Lanari che ieri, in un'intervista all'agenzia Dire, si era scagliato contro il provvedimento voluto da Matteo Salvini è ...

Salvini : «Problemi con Costa - Toninelli e Trenta». La replica dei 5 Stelle : «Basta attacchi - rispetti i nostri ministri» : Il vicepremier leghista parla di «Problemi» con Trenta, Costa e Toninelli. sul possibile rimpasto: «Non chiedo niente a nessuno, ma alcuni settori non vanno». Il M5S: «Basta attacchi, vogliamo lavorare»

Migranti su un gommone in avaria : la marina militare interviene | Ong : "Poteva agire prima" | Salvini replica : "Sono accuse infondate" : La nave 'Cigala Fulgosi' ha soccorso i 90 Migranti da ieri in difficoltà. Al momento non ci sono conferme di eventualivittime a bordo. Salvini "I marinai hanno soccorso persone a rischio, ma i porti italiani restano chiusi per i clandestini"

Matteo Salvini - durissima replica a Luigi di Maio ad Agorà : "Le mie sono stronz***?" : La risposta agli insulti di Luigi Di Maio arriva la mattina successiva, nel corso di un'intervista ad Agorà. A rispondere è Matteo Salvini. Alla vigilia, il grillino aveva bollato come "stronz***" la sua proposta di rivedere l'abuso d'ufficio. Parole inaccettabili alle quali il ministro dell'Interno

Di Maio : "Salvini vuole abolire reato di abuso d'ufficio? Meno str...ate e più lavoro" |La replica : "Fa muro? Lo deve dire a Conte" : Il ministro del Lavoro: "Il prossimo passo per evitare di far dimettere un sottosegretario è togliere il reato di corruzione?"

"Un torto a Falcone". Matteo Salvini replica alle polemiche di Claudio Fava : “Chi si divide sulla lotta alla mafia sbaglia, chi usa una giornata di memoria e di futuro per fare la sua piccola battaglia politica sbaglia e fa un torto a Falcone”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha risposto a ‘Radio anch’io’ sulle polemiche delle celebrazioni in occasione della strage di Capaci.“Io faccio il ministro dell’Interno - ha aggiunto - e con tutto il rispetto per ...

Salvini replica al cardinale Parolin : “Se invoco la protezione di Maria do fastidio?” : Matteo Salvini a 'Non è l'arena' su La7 risponde agli attacchi di Di Maio e alle critiche del cardinale Pietro Parolin: "Se invoco la protezione di Maria dà fastidio a qualcuno? Chiedo la protezione di Dio per i nostri giovani, i nostri figli perché Europa ci sta preparando un futuro di disoccupazione e precarietà"Continua a leggere

Voli di Stato - M5s all’attacco di Salvini : "Chiarisca". Lui replica : "Nessuna irregolarità - dimostrino il contrario" : Tensioni nella maggioranza sui Voli di Statodel ministro dell’Interno Matteo Salvini. La nuova querelle è scoppiata dopo la notizia che la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo esplorativo sulle finalità di quei viaggi, in aereo ed elicottero. Voli di Stato, M5s all’attacco di Salvini: “Chiarisca' | Lui: 'Nessuna irregolarità, dimostrino il contrario' Degli atti relativi ai viaggi di Matteo ...

Matteo Salvini replica ad Angela Merkel : "Mai con lei - Macron e l'Europa dei banchieri" : Una due-giorni contro Matteo Salvini, per Angela Merkel. Alla vigilia la cancelliera tedesca ha affermato che per la Lega, nel Ppe, non c'è spazio. Concetto ribadito ed ulteriormente argomentato in una lunga intervista di oggi, giovedì 16 maggio, concessa a La Stampa. Dunque, la replica del ministro

Cartelli anti-Salvini sui banchi del Pd - lui replica : “Mia figlia si diverte così”. Ma Carfagna lo rimprovera : Cartelli contro Salvini mostrati nell’Aula della Camera da parte di esponenti del Pd durante il question time. Un’azione dimostrativa messa in atto proprio mentre il ministro dell’Interno sta rispondendo a un’interrogazione sulla vicenda della rimozione di uno striscione contro di lui, in occasione di una sua visita a Brembate, due giorni fa. Mara Carfagna, che presiedeva la seduta, ha chiesto di rimuovere i Cartelli, ha ...

Matteo Salvini attacca i tg - replica Enrico Mentana : 'Le sue critiche ci fanno un baffo' : "Francamente, con tutto il rispetto per il ministro dell’Interno, a noi fa un baffo una critica come questa": così ieri sera alle 20, in diretta, in apertura del telegiornale de La 7 di cui è direttore, Enrico Mentana ha risposto alla provocazione a distanza di Matteo Salvini che in campagna elettorale, in vista delle elezioni europee, è tornato a criticare chi fa informazione. Dopo le accese e ripetute polemiche su Fabio Fazio di cui è il ...