Patrick J Adams in Suits 9 | Mike Ross tornerà nella stagione finale della serie | e

optimaitalia

(Di lunedì 3 giugno 2019) E alla fine sembra cheper la felicità dei fan che ritroverannoJ.in9 come guest star del gran. Nei giorni scorsi abbiamo parlatopossibilità che l'amatopotesse tornareper l'ultimamagari proprio al fianco di Meghan Markle (per la quale ci sono fior fior di quattrini in caso positivo) ma adesso l'annuncio è arrivato in diretta proprio da Usa Network, la rete che ospita laormai da dieci anni.La rete oggi ha annunciato cheJ.diè pronto a tornare come guest starnona e ultimadello show per riprendere il suo ruolo dia metàper essere coinvolto in un caso che lo porterà al fianco di Harvey Spectre (Gabriel Macht) e Samantha Wheeler (Katherine Heigl).L'ultimasi è concentrata su una società che non è più quella che ...

GretaSmara : Patrick J Adams ovunque tu sia grazie per essere tornato #Suits - marcelo12faria : MANO ???????????????????????? - ParolePelate : News | Suits: Patrick J. Adams ritorna ufficialmente per la stagione finale! -