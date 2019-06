gossipetv

(Di lunedì 3 giugno 2019)torna a: con lui leShaila e Mikaelatorna in tv cone ledi Striscia la notizia Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Per il biker, impegnato tutto l’anno come inviato del tg satirico di Antonio Ricci, si tratta di un … L'articoloe leproviene da Gossip e Tv.

Striscia : SORPRESA ?? Quest'estate a condurre Paperissima Sprint ci saranno Vittorio Brumotti, le Veline e l'immancabile Gabib… - carmenFashionCr : Paperissima Sprint 2019: Vittorio Brumotti e le Veline nuovi conduttori - Gio79803890 : RT @Striscia: SORPRESA ?? Quest'estate a condurre Paperissima Sprint ci saranno Vittorio Brumotti, le Veline e l'immancabile Gabibbo. In esc… -