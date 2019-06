Lo schermo di OnePlus 7 Pro fa cilecca | ma c’è un fix software in arrivo

Lo schermo di OnePlus 7 Pro fa cilecca - ma c’è una cura in arrivo via software : Continuano i problemi allo schermo di OnePlus 7 Pro che dopo il ghost touch ha problemi a recepire i tocchi sulla parte superiore, sugli angoli più precisamente. Ma OnePlus promette già che è in arrivo un aggiornamento software in grado di sistemare il tutto. L'articolo Lo schermo di OnePlus 7 Pro fa cilecca, ma c’è una cura in arrivo via software proviene da TuttoAndroid.