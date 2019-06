Lichtsteiner lascia l’Arsenal | il messaggio dell’ex Juventus

calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2019) “Voglio ringraziare tutti per il supporto ricevuto durante l’anno. Eravamo vicini a vincere qualcosa, purtroppo non ci siamo riusciti ma spero che il prossimo anno la squadra possa completare la missione! Sfortunatamente per me è stata una grande esperienza senza lieto fine, ma grazie a tutti lo stesso!”. E’ ilsu Instagram, Stephan, annuncia l’addio all’Arsenal dopo una sola stagione, adesso l’exè alla ricerca di un nuovo progetto. Allenatore, Jorginho sui bianconeri: “Sarri in panchina? Tradimento per i tifosi del Napoli” Visualizza questo post su Instagram Dear Gunners We were close to add an important chapter to this amazing club’s history. But to be close … is unfortunately not good enough. This is hard to accept. I’m very ...

GoalItalia : Dopo un solo anno, Lichtsteiner annuncia l'addio all'Arsenal: 'Ho amato questo club, è stata una grande esperienza'… - Alessio11337726 : RT @TUTTOJUVE_COM: Lichtsteiner lascia l'Arsenal: l'addio su Instagram dopo solo un anno - LaMiki72 : RT @TUTTOJUVE_COM: Lichtsteiner lascia l'Arsenal: l'addio su Instagram dopo solo un anno -