L’esercito del Sudan sta attaccando il sit-in di protesta contro il governo a Khartum

I generali contro la parata del 2 giugno : “L’esercito è maltrattato - non andiamo” : Tre generali contro il ministro della Difesa Elisabetta Trenta: «Non saremo alla parata del 2 giugno», annunciano. Per la ministra, sotto attacco di Matteo Salvini sui porti e anche del suo sottosegretario Angelo Tofalo del M5S, le grane sembrano non finire mai. Il gesto con la mano «Peace&love» fatto giovedì in Senato per rispondere a una provocaz...

Conte si vanta di aver rinunciato a 5 fucili delL’esercito per finanziare una borsa di studio : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato oggi che la Difesa rinuncerà all'acquisto di cinque fucili e utilizzerà quelle risorse per finanziare una borsa di studio per la pace. Un'iniziativa simbolica lodevole, ma che comporta una rinuncia - in termini di spesa - minima e che non è neanche così facile da realizzare.Continua a leggere

Un elicottero delL’esercito venezuelano è precipitato nel nord del paese : ci sono sette morti : Un elicottero dell’esercito venezuelano è precipitato ieri nelle montagne a nord di Caracas, la capitale del paese: i sette militari al suo interno sono morti. Al momento non sono note le cause dell’incidente e si sa solo che l’elicottero era

Yeti - L’esercito indiano su Twitter : “Rintracciate le impronte”. L’ironia sui social : “È Wun Wun del Trono di Spade” : “Per la prima volta una spedizione militare in alta montagna ha rintracciato impronte del mitico animale-Yeti nel campo base del Makalu”, la quinta vetta più alta del mondo: questo tweet, lanciato il 29 aprile dall’account ufficiale dell’esercito indiano, ha suscitato non poteva non suscitare le reazioni di follower. Il messaggio era accompagnato da due foto delle tracce lasciate sulla neve dal misterioso quanto mitico essere ...

“Lo yeti esiste - abbiamo le foto delle sue impronte” : l’annuncio delL’esercito indiano : Attenti allo yeti. Dalla catena montuosa dell’Himalaya ecco le prove provate dell’esistenza dell’uomo delle nevi. Sono orme fotografate sulla neve lunghe un metro e larghe mezzo. La scoperta però non è un lancio di Lercio, bensì un tweet entusiastico dell’esercito indiano della montagna. “Per la prima volta un team dell’esercito ha pubblicato la foto delle misteriose impronte della mitica bestia chiamata yeti”. Seguono misura dell’impronta e il ...

Blitz delL’esercito dello Sri Lanka : E’ scattato nelle scorse ore un nuovo Blitz dell’esercito dello Sri Lanka in una zona dell’est del Paese. L’operazione è

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Aprile : Libia – Salvini fa infuriare L’esercito. Nota inedita dello Stato Maggiore della Difesa contro l’ingerenza del Viminale : I militari lo scrivono chiaro: no alle ingerenze di Salvini Nota inusuale dello Stato Maggiore della Difesa per ribadire la linea gerarchica di Salvatore Cannavò Mussolini o Ridolini? di Marco Travaglio Come si affronta Salvini? Chi vuole evitare di ritrovarselo a Palazzo Chigi dovrebbe riflettere sulle strategie finora adottate per combatterlo. Sempreché, s’intende, ritenga che sia davvero lui l’avversario più insidioso da battere. Il ...

Iran - inserito L’esercito Usa nella lista nera delle organizzazioni terroristiche : I deputati del Parlamento Iraniano hanno approvato a larghissima maggioranza una legge che designa le forze armate statunitensi in Medio Oriente come un’organizzazione terroristica. Il provvedimento è considerato una rappresaglia di Teheran alla decisione degli Stati Uniti di inserire i Guardiani della Rivoluzione Iraniana, i Pasdaran, nella lista nera dei terroristi stranieri. La notizia del voto è stata riportata dalla televisione di Stato ...

Sudan - colpo di stato delL’esercito : veicoli militari nel palazzo presidenziale. Media : “Il presidente Bashir si è dimesso” : colpo di stato dell’esercito in Sudan, dopo mesi di proteste contro il presidente 75enne Omar al-Bashir, in carica da trent’anni. Diversi veicoli militari con truppe sono entrati all’alba nel complesso che ospita la residenza ufficiale del presidente oltre al ministero della Difesa e Al Arabiya riferisce che al-Bashir ha rassegnato le dimissioni. L’aeroporto della capitale Khartoum è stato chiuso mentre i Media locali ...

Ondata di maltempo in Nepal : affidata alL’esercito la ricostruzione delle case : A seguito della tempesta che una settimana fa ha investito il sud del paese, in particolare i distretti di Bara e Parsa, nel Pradesh 2, provocando 28 vittime e centinaia di feriti, il governo del Nepal ha deciso di affidare all’Esercito la ricostruzione o ristrutturazione delle case distrutte o danneggiate. Secondo le stime ufficiali, circa 1.400 abitazioni sono state colpite dall’evento meteorologico avverso. Per supervisionare i ...

Scoperto il grande segreto delL’esercito di terracotta : è riuscito a superare i secoli e le intemperie per una casualità : Non è stato costruito con un’antica e misteriosa tecnica anticorrosione, ma il segreto dell’ottima conservazione delle armi in bronzo dell’esercito di terracotta cinese starebbe in una particolare vernice decorativa. Si tratta di una delle opere d’arte più incredibili e conosciute al mondo: migliaia di soldati a guardia del mausoleo del primo imperatore cinese Qin Shi Huang, vissuto tra il 259 e il 210 a.C. Le ultime ...

Libia - L’esercito di Haftar avanza verso Tripoli : scontri a sud della capitale. Si mobilitano le forze fedeli ad Al Sarraj : L’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar si trova 100 chilometri a sud di Tripoli. Per questo le forze di Zintan e Misurata, che appoggiano il consiglio presidenziale guidato da Fayez Al Sarraj, si sono mobilitate per fronteggiare l’avanzata. La situazione in Libia torna critica, a soli dieci giorni dalla “Conferenza nazionale“, l’incontro sotto l’egida dell’Onu ma solo con partecipanti ...