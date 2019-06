Lega ferma | crescono Pd e 5 Stelle Sondaggio controcorrente su Affari

Altri dati confermano che i cibi industriali sono Legati al rischio di morte prematura : sono già pronti, molto appetitosi ed economici. Ma potrebbero anche avere numerosi effetti negativi sulla nostra salute. sono i cibi industriali, o ultra-processati, come piatti pronti, dolciumi, biscotti, snack, bevande gassate, spesso contenenti alti livelli di zuccheri, grassi e sale, ma carenti di vitamine e fibre. E che ancora una volta sono finiti sul banco degli imputati: ad accusarli, oggi, sono due studi europei appena pubblicati sul ...

Treviso - aveva messo una bomba davanti alla sede della Lega : fermato un uomo vicino all’area anarchico insurrezionalista : Avrebbe piazzato lui la bomba esplosa davanti alla sede della Lega, a Treviso, nell’agosto del 2018. Un’uomo vicino all’area anarchico insurrezionalista è stato fermato oggi dalla Digos. Nelle indagini, dirette dalla Procura distrettuale di Venezia, è ritenuto gravemente indiziato. L’attacco di agosto, rivendicato da una sigla anarchica, era stato pensato come un vero e proprio attentato. I terroristi avevano fatto ...

Europee - Cattaneo : “Elettorato volatile. Il M5s perde verso non voto e Lega. Il Pd ha fermato emorragia ma non attrae” : Il Pd tiene, ma non attrae “nuovi voti”. Per esempio: le perdite del M5s non vanno verso i democratici ma verso l’astensione e verso la Lega. E se vorrà avere qualche chance di allargare il proprio elettorato il Pd – così come la Lega e i Cinquestelle – dovrà fare i conti con un arbitro “inflessibile”: l’elettorato del Sud. Sono le conclusioni dell’istituto Cattaneo di Bologna che come a ogni ...

Gaming disorder - disturbi mentali Legati ai videogiochi! La conferma OMS : L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficializzato ciò che qualche mese fa era un’ipotesi: dall’1 gennaio 2022, la dipendenza da video giochi, chiamata “Gaming disorder”, sarà considerata a tutti gli effetti una condizione classificata tra i disturbi mentali, comportamentali e del neurosviluppo. Il Gaming disorder, all’interno dell’ICD-11, che è l’elenco di tutte le malattie classificate dall’Organizzazione mondiale della Sanità, si ...

La Lega oltre il 34% - M5s si ferma al 17 e il Pd sfiora il 23%. Come sono andate le Europee : Per la prima volta nella storia la maggioranza degli eurodeputati italiani sarà al di fuori del perimetro Ppe-Pse-liberali-verdi. Matteo Salvini vince le Europee, supera il 34% dei voti, rovescia completamente in un solo anno i rapporti di forza all'interno della maggioranza italiana di Governo e schiera il nostro Paese al fianco di Marine Le Pen, primo partito in Francia. I sovranisti vincono anche in Gran Bretagna e Ungheria, ma Fpoe e ...

Seconda proiezione - Swg dà la Lega al 33% - confermato il sorpasso del Pd sul M5s : Stando alla Seconda proiezione di Swg per La7 (copertura al 18%) la Lega sale ancora e raggiunge alle Europee il 33,1%. Il Partito democratico è secondo al 21,7%, mentre il Movimento 5 Stelle si attesta al 19%. Forza Italia è all'8,5% e Fratelli d'Italia al 6,3%. Il sorpasso del Pd sul M5S è confermato anche dalla Seconda proiezione per Mediaset, che si posiziona dopo la Lega che prende il 29,8%: sono le seconde ...

Cesare Battisti - Corte d'Appello di Milano conferma l'ergastolo. I Legali : "Pronti a impugnare decisione" : La Corte d’Assise d’Appello diMilano ha confermato la pena definitiva dell’ergastolo per Cesare Battisti, l’ex terrorista dei Pac, condannato per quattro omicidi commessi alla fine degli anni ’70 e arrestato dopo 37 anni di latitanza lo scorso gennaio in Bolivia. I giudici hanno respinto la richiesta della difesa di Battisti di commutare la pena del carcere a vita in 30 anni, che al netto del ...

BIMBO 2 ANNI UCCISO A MILANO : FERMATO IL PADRE/ "Legato e picchiato in casa" : MILANO, BIMBO di 2 ANNI legato, picchiato e UCCISO in casa: i genitori danno l'allarme: FERMATO il PADRE dopo la fuga. La mamma incolpa il marito

