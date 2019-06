I prezzi dei fumetti di Sergio Bonelli Editore aumentano da questo mese

De Laurentiis : “prezzi altissimi dei biglietti - così riempio lo stadio solo con i bambini” : La Gazzetta dello Sport riporta il report dei lavori al San Paolo che saranno terminati per il 3 luglio. Una goccia nell’acqua però per l’impianto di fuorigrotta. La novità arriva però da Comune e società Calcio Napoli, le parti hanno ripreso il dialogo interrotto oramai da tempo e sono pronte a firmare la nuova convenzione. De Laurentiis con il capo di gabinetto del Comune, Attilio Auricchio, è anche riuscito a intavolare un ...

Dropbox aumenta lo spazio e migliora il servizio - a discapito dei prezzi : Dropbox aumenta lo spazio a disposizione dei clienti con piano "Plus", "Professional" e "Business", integra nuove funzionalità e ritocca leggermente verso l'alto alcuni prezzi. Ecco tutti i dettagli. L'articolo Dropbox aumenta lo spazio e migliora il servizio, a discapito dei prezzi proviene da TuttoAndroid.

Le date del tour estivo dei BowLand - info e prezzi dei biglietti : Le date del tour estivo dei BowLand arrivano dopo un'intensa stagione di concerti e soddisfazioni fatte di sold out e un successo ancora vivo grazie all'EP "Bubble of dreams". Il loro trip-hop aveva già conquistato un'importante fetta di pubblico a partire dalla loro partecipazione a X Factor, ma il piatto forte è sempre stata la loro originalità: i Depeche Mode, Shivaree, Faithless e i Massive Attack non avevano ancora incontrato un filtro così ...

Internazionali d’Italia – prezzi dei biglietti aumentati per l’arrivo di Federer : la reazione di Djokovic è sorprendente : Novak Djokovic e l’aumento dei Prezzi dei biglietti degli Internazionali d’Italia dopo la conferma della partecipazione di Roger Federer: il parere del serbo Si stanno svolgendo, tra polemiche, spettacolo e critiche, gli Internazionali d’Italia. Il tennis è protagonista indiscusso nella Capitale italiana, con i tanti match che stanno attirando al Foro Italico di Roma tantissimi appassionati. AFP/LaPresse La conferma della ...

I super prezzi dei farmaci Usa spingono gli immigrati europei a curarsi nei paesi d’origine : Quarantaquattro stati Usa hanno fatto causa a venti Big Pharma accusandole di aver fatto cartello per tenere alti i prezzi di molti farmaci. Nel mirino un modello di gestione della sanità che crea grossi problemi ai cittadini meno abbienti. Che, se sono immigrati europei, tornano spesso nei paesi d’origine per curarsi da malattie importanti...

Ecco immagini e prezzi degli accessori ufficiali dei OnePlus 7 : Ecco immagini e prezzi degli accessori ufficiali dei OnePlus 7, che saranno presentati nella giornata di domani 14 maggio 2019. L'articolo Ecco immagini e prezzi degli accessori ufficiali dei OnePlus 7 proviene da TuttoAndroid.

prezzi dei medicinali gonfiati del 1.000% : sotto accusa venti case farmaceutiche : venti importanti case farmaceutiche sono state denunciate in 44 stati USA con l'accusa di aver stretto accordi illegali e gonfiato arbitrariamente il prezzo dei medicinali.Continua a leggere

Le aziende farmaceutiche accusate di gonfiare i prezzi dei farmaci : Tra loro ci sono Teva, Pfizer e Novartis: una causa presentata negli Stati Uniti sostiene che si siano accordate per alzare i prezzi di medicinali usati anche contro cancro, HIV e diabete

Usa - sotto accusa venti aziende farmaceutiche : “Hanno gonfiato i prezzi dei farmaci generici fino al 1.000%” : venti multinazionali farmaceutiche, tra cui Teva, Pfizer, Novartis e Mylan, avrebbero preso accordi illegali per gonfiare i prezzi dei farmaci generici fino al 1.000%. Con questa accusa, le procure generali di 44 Stati Usa hanno fatto causa alle aziende. L’azione legale, frutto di cinque anni di indagini, è stata presentata dal procuratore generale del Connecticut, William Tong, e nomina specificatamente 15 persone tra dirigenti ...

“Il Napoli dovrebbe venire a giocare al Nord : noi esuli non ci lamenteremmo mai dei prezzi” : Scrivo dopo aver letto il vostro articolo sullo sponsor della maglia del Napoli. Mi presento, sono un napoletano emigrato, non per motivi di lavoro, e mi ritrovo in Emilia Romagna ormai da 10 anni (ahimè!). Oltre tutto ciò sono un tifoso sfegatato della nostra amata squadra, nonché volevo aggiungere, sono un grande ammiratore della politica societaria e anche del VS sito, che credo sia forse l’unico a descrivere con obiettività, lucidità e ...

Coldiretti : con l’entrata in vigore dei dazi crollano i prezzi della soia : Crolla dell’11% il prezzo della soia alla borsa merci di Chicago, principale punto di riferimento mondiale per la quotazione delle materie prime agricole. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti nell’ultimo mese sugli effetti più eclatanti dell’entrata in vigore dei dazi decisi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Si teme infatti, in caso di mancato accordo, che – sottolinea la Coldiretti – la reazione della Cina ...

Festa della mamma top con le promozioni per Huawei P30 e P30 Pro a rate : crollo dei prezzi : Si avvicina la Festa della mamma e, di conseguenza, stanno arrivando alcune offerte TIM molto interessanti per l'acquisto di smartphone a rate, anche nel caso dei vari Huawei P30 e P30 Pro. Dopo aver analizzato le prime proposte di questa campagna nella giornata di ieri, incentrate su un modello che sta conquistando subito apprezzabili quote di mercato come Huawei P30 Lite, oggi 9 maggio tocca dunque salire di livello per chi è particolarmente ...

Petrolio : dopo il crollo - ora sui prezzi è tutto nelle mani dei sauditi : Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo su eToro e inzia a copiarli ! Disponibile conto demo gratuito con 100.000 virtuali. Prova ora >> Agli osservatori ...

prezzi dei biglietti in prevendita per il tour di Renato Zero a due anni da Zerovskij : Sono ufficiali i Prezzi dei biglietti per il tour di Renato Zero, al via dal Palazzo dello Sport di Roma dal 1° novembre prossimo. Com'era lecito immaginare, i costi non si discostano di un solo centesimo da quelli esposti per Zerovskij, con la Platea Gold fissa a 90 € per tutte le date in programma. La prevendita esclusiva parte dal 7 maggio alle ore 11, quindi sono attimi di fermento per tutti gli iscritti a Fonopoli che potranno presto ...