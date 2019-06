Conte non sa quanto durerà il governo!

lineapress

(Di lunedì 3 giugno 2019) Quello che a tutti gli effetti potrebbe sembrare un ultimatum. Giuseppenon sa fino a quando durerá il governo. Nella conferenza stampa in programma alle ore 18, il premier non ritiene che si possa stabilire una data certa: “Non posso essere certo della durata del governo: non dipende solo da me” Poi lancia un vero e proprio ultimatum. Chiede a Salvini e Di Maio di operare una scelta e di dire se hanno intenzione di proseguire: Chiedo alle forze politiche e ai loro leader di operare una chiara scelta e di dirmi e dirci se hanno intenzione di proseguire con la realizzazione del contratto” o andare a elezioni”. Poi conclude dicendosi disponibile a continuare a lavorare in questo percorso di riforme: “Io resto disponibile a lavorare per continuare un percorso riformatore che possa consegnare una Italia migliore al termine della legislatura, non ...

