Venezia,incidente nave crociera-barcone

DaniloToninelli : L'incidente di oggi al porto di #Venezia dimostra che le #grandinavi non devono più passare dalla Giudecca. Dopo ta… - LuigiBrugnaro : Incidente al porto di #Venezia. Nave contro banchina a #sanbasilio. Siamo sul posto insieme alle Forze dell’Ordine… - TgrVeneto : Paura a #Venezia. Grande nave sperona un'imbarcazione da turismo. All'origine dell'incidente una manovra sbagliata.… -

Untra unadadella 'Msc' e un battello gran turismo è avvenuto nel porto di. Secondo le prime informazioni,la 'Opera' era in attracco al molo di San Basilio quando ha 'tamponato' sul lato di poppa il battello che era già ormeggiato.Il cavo della lancia che guidava ladasi sarebbe spezzato. Quattro le persone contuse, tutte sul battello fermo, portate in ospedale per controlli.(Di domenica 2 giugno 2019)