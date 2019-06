Thomas Markle Jr sferra un nuovo attacco | «Per colpa di Meghan sono diventato un

vanityfair

(Di domenica 2 giugno 2019) PapàPapàIl fratellastroJr.Mamma Doria RadlanMamma Doria RadlanI parenti-serpenti dinon smettono di mettere in imbarazzo la Corona. L’ultima sparata arriva daJr, 52 anni. Il fratellastro della duchessa di Sussex ha raccontato al Mirror che perdell’ex attrice è rimasto senza lavoro e senza casa. E s’è ridotto a vivere «in una piccola camera d’albergo», in Oregon, con la fidanzata Darlene Blount e suo figlio. La moglie del principe Harry, che da tempo ha rotto i ponti conJr, col padreSr. e con la sorellastra Samantha, non solo non ha mosso un dito per aiutarlo ma sarebbe la causa di tutte le sue sciagure: «Questo è il punto più basso della mia vita. E tutto perchéfinito sotto i riflettori senza che io lo volessi.state dette cose tremende su di me. Per tuttiil ...

