Pompeo: pronti al dialogo con Teheran

Washington vuole uncon l'Iran, in passato accusato dagli Usa di essere una minaccia per tutto il Medioriente. "Siamoa unsenza precondizioni", ha detto il segretario di Stato,ha avanzato la proposta, già respinta nei giorni scorsi dalla Guida suprema iraniana, Khamenei, durante una conferenza stampa con il ministro degli Esteri elvetico. La Svizzera rappresenta gli interessi Usa in Iran da quando si sono insediati gli ayatollah.(Di domenica 2 giugno 2019)