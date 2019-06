Paolo Idolo | Ai tempi di Saranno Famosi non potevo camminare per strada Vorrei

blogo

(Di domenica 2 giugno 2019) Abituarsi al successo improvviso e ritrovarsi, dopo la sbornia, al punto di partenza. Succede se la fama arriva di botto, sconvolgendo un’esistenza che fino a pochi mesi prima poteva definirsi normale. “Nel mio caso fu più travolgente di quanto pensassi. Il riscontro lo vedevo per. Ad un certo punto dovetti persino staccare il citofono di casa perché venivano a suonarmi di notte”. A parlare è, uno che il destino – almeno per un po’ – lo portò in quel cognome divenuto invece quasi beffardo quando i riflettori andarono via via spegnendosi.“I miei amici non volevano uscire con me – ricordaa TvBlog - era impossibile fare due passi senza che qualcuno mi fermasse per un autografo o una foto. Arrivai a coprirmi per non essere riconosciuto”.: "Aidinonperrientrare, mi propongo per ...

